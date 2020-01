Gedenken in Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Der Opfer des Nationalsozialismus ist am Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am Montag auch in Bad Düben und Eilenburg gedacht worden.

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal in Wellaune. Quelle: Steffen Brost

Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) erinnerte am Mahnmal in Wellaune im Beisein zahlreicher Vertreter der Stadtratsfraktionen an die Opfer. Sie hatte dort zu einer Feier am Gedenkstein eingeladen und legte ein Blumengebinde nieder. Das tat auch Ehrenbürger Wolfgang Apitzsch.

Bad Dübens Ehrenbürger Wolfgang Apitzsch gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal in Wellaune. Quelle: Steffen Brost

Zum Gedenken auf dem Ehrenfriedhof auf dem Eilenburger Berg hatten die Linkspartei, die Freien Wähler von Eilenburg und die evangelische Kirchgemeinde eingeladen. Dort sind acht KZ-Häftlinge beigesetzt, die auf dem Todesmarsch durch die Region ermordet worden waren. Am Gedenkstein, der an sie erinnert, wurden Blumengebinde niedergelegt. Die Teilnehmer tauschten sich über aktuelle Entwicklungen in der Welt und in Eilenburg aus und darüber, wie jungen Leuten heute Geschichte vermittelt werden kann.

Von lvz