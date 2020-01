Gefahr durch Strahlen? AfD und CDU streiten über 5G-Testfeld

Nordsachsen

Zum Schlagabtausch über den neuen 5G-Standard für mobiles Internet und Mobilfunk ist es nun zwischen der nordsächsischen Landtagsabgeordneten Gudrun Petzold ( AfD) einerseits und dem nordsächsischen Bundestagsabgeordneten Marian Wendt sowie der Landtagsabgeordneten Christiane Schenderlein (beide CDU) andererseits gekommen. Hintergrund ist ein Testfeld für den 5G-Funkbetrieb, das auch den Osten des Landkreises Nordsachsen mit abdeckt. Der Freistaat will damit ein großflächiges Versuchsfeld für die 5G-Technologie in der Landwirtschaft einrichten, um digitale Lösungen zu entwickeln und zu testen. Unmittelbar involviert ist das Lehr- und Versuchsgut Köllitsch im Nordosten des Landkreises, wo im vergangenen Jahr auch der offizielle Startschuss für das Projekt erfolgte.

5G-Testfeld für Digitalisierung in der Landwirtschaft Um die landwirtschaftlichen Betriebe bei der Digitalisierung zu unterstützen, hat das sächsische Agrarministerium ein Experimentierfeld für 5G in der Landwirtschaft gestartet. Das Testfeld umfasst ein fast 2000 Quadratkilometer großes Gebiet, unter anderem im Osten des Landkreises Nordsachsen. In der Testregion sind die verschiedensten Agrarbetriebe von Tierzucht bis Obstbau zu finden. Wissenschaft, Industrie und die Bauern sollen in dem Areal ausprobieren können, welche Möglichkeiten die Digitalisierung bietet. Das reicht von der Datenverarbeitung beim Düngemitteleinsatz bis hin zu autonom fahrenden Erntemaschinen.

Gudrun Petzold (AfD) Quelle: AfD Sachsen

„Werden wir Bürger hier in Nordsachsen die Versuchskaninchen der Digitalisierungslobby?“, fragt nun Gudrun Petzold. Die negativen Auswirkungen von Funk, in Abhängigkeit von Sendeleistung und Wellenlänge, seien im Allgemeinen bekannt, so die AfD-Politikerin. Viele internationale Studien würden darauf hinweisen. Petzold: „Die kurzwelligen Funkwellen, so wie die Frequenzen von 5G, aber auch LTE und das alltägliche W-LAN, stehen massiv und zunehmend im Verdacht, gesundheitsschädigend für Mensch und Tier zu sein. Professor Armin Grunwald, Leiter des Institutes für Technikfolgeabschätzung in Karlsruhe – weltweit das größte Institut seiner Art – rät dringend von Experimenten an Menschen ab und fordert eine umfängliche Forschung hierzu.“ Die AfD-Politikerin hält es für möglich, dass Mobilfunkstrahlen beim Menschen unter anderem Tumor- und Krebsbildung, herabgesetzte Fruchtbarkeit, Depression, Schlafstörungen und mehr auslösen. Ihre Partei fordere „eine von Regierungs- und Wirtschaftsinteressen freie Forschung sowie eine objektive Risikobewertung“.

CDU-Politiker werfen AfD Angstmache vor

Marian Wendt (CDU) Quelle: Archiv

Die nordsächsischen CDU-Politiker Marian Wendt und Christiane Schenderlein halten dagegen. „Im 5G-Testfeld des simul+ Innovation-Hub – kurz SIH – werden alle Grenzwerte der Verordnung über elektromagnetische Felder eingehalten“, erklärte Christiane Schenderlein. „Bei bisherigen Messungen in Sachsen wurden die Grenzwerte in den meisten Fällen deutlich unterschritten. Der Aufbau und Betrieb des Testfeldes wird durch ein eigenes Messprogramm zu elektromagnetischen Feldern begleitet. Die Ergebnisse werden auf den Internetseiten des SIH veröffentlicht, sind also für alle Bürger transparent. Langzeitstudien der Weltgesundheitsorganisation zeigen jedoch, dass Mobilfunkfrequenzen deutlich weniger Effekt auf den menschlichen Körper haben als beispielsweise die UKW-Wellen eines Radios. Kohortenstudien zu diesem Thema liefern beispielsweise derzeit keine Hinweise auf die krebsfördernde Wirkung von Mobiltelefonen. An allen Orten, an denen im Testfeld 5G Infrastrukturelemente errichtet werden, wird die Bevölkerung in Bürgerversammlungen vorab über das Vorhaben informiert.“ Zudem gibt Schenderlein zu bedenken, dass „das Testfeld durch intelligente Datenvernetzung die Chance bietet, in der Landwirtschaft deutlich weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel auszubringen und damit der Umwelt und den Bewohnern der Region erheblich zu nutzen.“

Marian Wendt erklärte: „Die AfD und hier in persona von Frau Petzold versucht wieder einmal, mit falschen Behauptungen Ängste zu schüren.“ Die Befürchtungen der Menschen bei neuen Technologien „nehme ich ernst, Forschungsvorhaben dazu wurden vom Bund bereits angeschoben. Allerdings gilt auch hier das Prinzip, mit Fakten statt mit Gefühlen zu argumentieren. Die Befürchtungen zu gesundheitlichen Auswirkungen in den 90ern bei Errichtung erster Mobilfunkanlagen haben sich auch in langfristigen Untersuchungen nicht bestätigt. Heute nutzt jeder Mobilfunk ohne Angst, selbst die Abgeordneten der AfD. Auch bei der 5G-Technologie geben die bisherigen Forschungen überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass die Strahlung gefährlich für die Menschen sei.“

SAR-Werte sind wichtig

Als Fazit bleibe aus Sicht der CDU-Politiker festzuhalten, dass von den bisherigen und künftigen Sendemasten für 4G und 5G keine gesundheitlichen Gefahren ausgehen. Mehr als 95 Prozent der Strahlung gehe vom Mobiltelefon selbst aus, das bei schlechtem Empfang die Intensität erhöht. Zudem nehme die Strahlungsintensität bereits nach wenigen Zentimetern Abstand deutlich ab. Die Stiftung Warentest empfehle daher, Telefone mit geringeren SAR-Werten zu kaufen und die Freisprechfunktion oder ein Headset zu benutzen.

Petzold : Üble Nachrede

Gudrun Petzold warf den beiden CDU-Politikern vor, mit übler Nachrede auf ihre Kritik zu reagieren. Sie wolle die Bürger weder verängstigen, noch ihnen die Unwahrheit sagen. Sie forderte Wendt und Schenderlein zum „gemeinsamen Handeln im Auf- und Ausbau dieser zukunftsträchtigen, aber auch massiv gesundheitsgefährdenden Technologie“ auf. „Ehrlichkeit und wissenschaftlich begründete Aufklärung unserer Bürger, besonders hinsichtlich des größten Experimentierfeldes Europas in Nordsachsen – ,Pilotprojekt Köllitsch’ – sind angesagt.“ Auch die Bürger sollten sich kritisch engagieren. „Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, durch sorgfältige Planung der Funknetze – und niemand muss auf sein Handy verzichten! – auf moderne und strahlungsarme Technologien umzusteigen, auch wenn es mehr kostet. Doch dies sollte uns unsere Gesundheit wert sein!“

Petzold weiter: „Nicht nur das Bundesamt für Strahlenschutz und der Europarat warnen vor dem gefährlichen Elektrosmog, auch selbst der Handy-Produzent Apple und die Telekom warnen vor ihren eigenen Produkten. Die Weltgesundheitsorganisation hat bereits 2012 die elektromagnetische Strahlung als potenziell krebserregend eingestuft und über 180 Ärzte und Wissenschaftler aus 35 Ländern haben eine Petition an diese unterzeichnet, worin sie einen Ausbaustopp der 5G-Technologie fordern, solange die Gesundheitsrisiken nicht geklärt sind.“

Infoveranstaltung am Mittwoch

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie führt eine Informationsveranstaltung durch. Dazu sind Interessenten am Mittwoch, dem 22. Januar, in das Lehr- und Versuchsgut Köllitsch (Gemeinde Arzberg) im Nordosten des Landkreises eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr im Gebäude 21, Am Park 3. Dort werden Fachleute das geplante Test- und Demonstrationsfeld vorstellen, außerdem sind Experten der Technischen Universität Dresden vor Ort, die zu den Möglichkeiten und Risiken des neuen 5G-Standards informieren, teilte Karin Bernhardt, Sprecherin des Amtes, mit und versichert: „Darüber hinaus soll genügend Raum für alle Fragen sein, die die Bürger bewegen, und für Diskussionen.“

