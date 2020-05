Folgen der Coronakrise für Nordsachsens Hunde, Katzen und Co.

Eilenburg/Bad Düben

Seit der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus kommt es jede Woche zu Berichten über die vermeidliche Ansteckung von Tieren mit dem Erreger. Tiger, Löwen, Kamele, Hauskatzen oder zuletzt auch Frettchen sollen für Covid-19 empfänglich sein. Was ist dran? Wie gehen Tierheime und Tierärzte mit der Situation um und was müssen Tierhalter aktuell beachten? Die LVZ hat nachgefragt.

Das sagt die Veterinäramtsleiterin

Ob Covid-19 verschiedene „Tierarten infizieren kann, wird weltweit von verschiedenen Forschungsinstituten untersucht. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Friedrich-Loeffler-Institut, hat vor wenigen Wochen mit Infektionsstudien begonnen“, berichtet Barbara Lemm, Veterinäramtsleiterin des Landratsamtes Nordsachsen. Erste Ergebnisse zeigten, „dass Flughunde und Frettchen empfänglich für eine Infektion sind, Schweine und Hühner hingegen nicht“.

Es gebe derzeit auch keine Hinweise darauf, dass Hunde und Katzen eine Rolle bei der Verbreitung von Covid-19 spielen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass infizierte Menschen Haustiere anstecken können, so Lemm und weiter: „Chinesische Untersuchungen belegen eine geringe Empfänglichkeit von Hunden für Covid-19. In Einzelfällen wie in Belgien konnte bei Katzen das Virus einhergehend mit milder klinischer Symptomatik nachgewiesen werden“.

Empfehlung: Immer Hände waschen

Die Veterinäramtsleiterin empfiehlt den Haltern, sich in der aktuellen Situation nach dem Kontakt mit ihren Tieren gründlich die Hände zu waschen. Anders sehe es bei einer Coronainfektion oder Quarantäne aus. Dann seien weiter Hygienemaßnahmen notwendig. Man solle beim Kontakt zu Haustieren auf Hygiene achten, engen Kontakt möglichst vermeiden und nach Möglichkeit Personen außerhalb des Haushaltes um Unterstützung bei der Pflege der Tiere bitten. „Katzen sollten nach Möglichkeit für die Dauer der häuslichen Isolation in der Wohnung gehalten werden“, so Lemm.

Regeln bei Tierärzten

Tierärzte ergreifen ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen. So auch Carola Schweitzer, die eine Tierarztpraxis in der Bad Dübener Ringstraße betreibt. Besuche seien bei ihr nur noch mit Termin möglich, „damit das Wartezimmer leer bleibt“, erzählt sie und: „Gäste dürften nur alleine und ohne Begleitung mit dem Tier vorbei kommen, aber nicht wenn sie krank sind.“ Die Behandlungen erfolgen nur noch mit Personal: „Die Tierbesitzer dürfen nicht mehr zum Halten mit rein kommen.“ Mundschutz sei natürlich Pflicht.

Die Sächsische Landestierärztekammer empfiehlt außerdem in ihrem Papier „ Coronavirus SARS CoV 2 – Anregungen für den Praxisablauf“ regelmäßig die Türklinken zu desinfizieren. Und: „Routinebehandlungen und -eingriffe sollten möglichst verschoben werden.“

Hygienemaßnahmen im Eilenburger Tierheim

Die ersten Wochen nach dem Lockdown war das Tierheim in Eilenburg geschlossen. Freiwillige Gassi-Geher dürfen aktuell nicht mithelfen. Inzwischen können aber Interessenten wieder vorbei kommen, nach Terminvereinbarung. „Feste Interessenten von bestimmten Hunden bekommen ihre Hunde am Tor mit Handschuhen übergeben und wieder entgegengenommen und die Leinen werden immer sofort desinfiziert. Leider ist das bei Interessenten für Katzen, Kleintiere und auch bei Hunden, die noch nicht ausgesucht wurden, nicht möglich. Diese müssen wir natürlich mit Sicherheitsabstand aufs Gelände lassen, damit sie sich die Tiere aussuchen können“, erklärt die Tierheimleiterin Annett Albrecht.

Futterspenden dringend gebraucht

Besonders bei Katzen sei dies problematisch: „Unsere Katzenzimmer sind immer noch voll und jetzt kommt die Zeit, in der die Katzenwelpen geboren werden.“ Auch fürchtet sie, dass sich viele Leute, da sie gerade zu Hause bleiben müssen, Hunde anschaffen. Im Alltag sind die Tiere vielleicht doch eine Belastung und werden bald im Tierheim abgegeben, so Albrecht. Übrigens erzählt die Leiterin, dass momentan weniger Futter gespendet werde. Darum sei das Heim über Futterspenden sehr dankbar.

Von Pauline Szyltowski