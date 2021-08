Eilenburg

„Das ist kein Job für zimperliche Personen“, sagt Paul. Doch der 17-Jährige weiß, worauf er sich einlässt. Schon sein Schulpraktikum verbrachte er hier im Eilenburger DRK-Pflegeheim, nach dem Realschul-Abschluss hängte er ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Klinik dran. „Die Arbeit macht mir Spaß. Und ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich auch beruflich in diese Richtung gehen will“, erzählt Paul. Gemeinsam mit Virginia und Leonie, beide 16 Jahre alt, fängt er im Pflegeheim des DRK deshalb ab September eine Ausbildung zur Pflegefachkraft an.

Schon seit 18 Jahren wird ausgebildet

Bereits seit 2003 wird dort Nachwuchs ausgebildet. Heimleiterin Jana Christoph betreut den Prozess von Anfang an mit. Wie die gesamte Branche hatte auch sie in den vergangenen Jahren mit Personalmangel zu kämpfen. „Die Entwicklung ist auch bei den Bewerbungen deutlich zu spüren“, sagt Christoph. Umso glücklicher und stolzer sei man über jede und über jeden, der zu ihnen komme. Denn gerade auch im Hinblick auf die Tatsache, dass in den kommenden Jahren viele ältere Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen würden, sei die Ausbildung des eigenen Nachwuchses von großer Bedeutung.

Jana Christoph, Leiterin des DRK Pflegeheims Eilenburg, freut sich über jeden neuen Auszubildenden in ihrem Haus. Quelle: Simon Ecker

Fehlende Wertschätzung als Grund für Personalmangel

Als einen der Gründe für den akuten Personalmangel sieht Christoph die fehlende Wertschätzung des Berufsfelds. „Während der Corona-Hochphase gab es mal viel Anerkennung, das hat mittlerweile aber auch wieder nachgelassen“, beklagt die Heimleiterin. Der Job sei nicht einfach, ihr fehle jedoch schon in der Schule die Aufmerksamkeit für diesen Berufszweig, der dort meist außen vor bleibe.

Auch den drei neuen Auszubildenden ist bewusst, dass die kommenden drei Jahre kein Zuckerschlecken werden. „Aber der Drang, Menschen zu helfen, überwiegt und lässt einen die anstrengenden Seiten vergessen“, schildert Paul seine Motivation.

Viele Einblicke während Ausbildung

Durch eine Umstrukturierung der Ausbildung im vergangenen Jahr sind die Inhalte komplexer geworden. Statt sich wie früher auf die Alten- oder Kinderkrankenpflege zu fokussieren, erhalten die Auszubildenden nun Einblicke in viele verschiedene Bereiche der Pflege. Dadurch sind sie oft außer Haus, entweder bei ihren Praktikumsstationen in anderen Einrichtungen oder am Beruflichen Schulzentrum Rote Jahne.

Gute Berufsperspektive

Den Weg, der vor den drei neuen Azubis liegt, haben Brian und Marius derweil schon (fast) hinter sich. Beide schließen in Kürze ihre Ausbildung ab und bleiben dem DRK-Pflegeheim als Altenpflegefachkräfte erhalten. „Das zeigt, dass es bei uns nach der Ausbildung eine Perspektive gibt“, freut sich Christoph. Und über mehr Männer im Pflegeberuf sei man sowieso immer froh.

Von Simon Ecker