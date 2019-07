Sprotta

An den Ziegen führt kein Weg vorbei. Auf den Hinterläufen stehend, stemmen sie sich gegen den Zaun ihres Geheges und gucken dabei – nun ja, wie Ziegen eben gucken, wenn sie nach jemandem Ausschau halten, an dessen T-Shirt sie kauen können. Und weil so ein bisschen Sabber nichts ist verglichen mit der Zuneigung einer Ziege, findet sich immer ein bereitwilliges Opfer.

Gerade ist es Joshua Stoppel, Vorsitzender des Outdoor Camps Trampelpfad des Vereins Barfuß, der seine Oberbekleidung preisgibt. „Ihr seid halt einfach so süß“, sagt er, während er den Tieren die Stirn zwischen den Hörnern krault.

Verein will Interesse für die eigene Umwelt wecken

Joshua trägt keine Schuhe, aber das ist eher Zufall als Programm, denn woher der Name des Vereins kommt, weiß er selbst nicht so genau. Für den 24-Jährigen ist die Arbeit mehr Berufung als Beruf, eigentlich studiert er Bioinformatik. Vor anderthalb Jahren hat er die organisatorische Leitung des Camps übernommen, das besonders während der Sommersaison von Mai bis September Ferienkinder und Schüler auf Klassenfahrt beherbergt. Bei den Jugendlichen soll dabei spielerisch das Interesse für Natur und Umwelt geweckt werden.

Die Lage des Camps könnte dafür kaum besser sein, auch wenn man ein gutes Stück laufen muss, um zum Zeltplatz zu gelangen. Über das Gelände des Schwarzbachhofs der Familie Stichel in Sprotta geht es vorbei an Tiergehegen mit besagten Ziegen, Hühnern und Islandpferden, durch ein Waldstück und an weitläufigen Weiden vorbei. Die Zelte selbst stehen auf einer großen Wiese, in deren Mitte sich ein Pavillon befindet, in dem gekocht und gegessen werden kann. Auch draußen stehen Tische und Bänke, es gibt einen Basketballkorb, eine aufgespannte Slackline, ein halbfertiges Insektenhotel. „Da bauen wir gerade dran“, sagt Joshua Stoppel. Momentan ist es ruhig auf dem Zeltplatz, die Teilnehmer der „Reiterferien“ sind bei den Pferden, die Gruppe „Abenteuer Natur und Bauernhof“ zu Besuch bei einem Imker.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

„Wir machen hier alles, um den Kindern zu zeigen, was Natur eigentlich bedeutet“, sagt Joshua. Dabei setze man gleichermaßen auf Umweltbildung und Erlebnispädagogik. Denn die 8- bis 13-Jährigen sollen in ihren Ferien vor allem eines – Spaß haben. „Wir unternehmen zum Beispiel Rallyes im Wald, gehen klettern, versorgen die Tiere und bauen auch schon mal ein Floß selbst“. Das sei auch für die Teambildung unter den Teilnehmern eine gute Übung. Außerdem besucht der Verein Schulen und konzipiert Tagesangebote – auch in Verbindung mit dem jeweiligen Lehrplan. Insgesamt habe er den Eindruck, sagt Joshua Stoppel, dass das Thema Umwelt und nachhaltige Entwicklung groß im Kommen sei. „Ich glaube schon, dass da auch die Fridays for Future-Bewegung eine Rolle spielt“, meint er. Persönlich hofft er, dass der Klimaschutz gesamtgesellschaftlich noch mehr in den Fokus rückt. „Man bemerkt schon die Veränderungen, wenn man die Sommer hier draußen verbringt. Letztes Jahr hatten wir hier elf von zwölf Wochen Waldbrandwarnstufe fünf“, sagt Joshua und fügt hinzu: „Es ist längst später als fünf vor zwölf.“

Im Camp sowie auf dem nahen Schwarzbachhof, dessen Eigentümer den Barfuß-Verein vor vielen Jahren gegründet haben, wird Nachhaltigkeit deshalb groß geschrieben. Die Lebensmittel sind bio und der Kühlschrank auf dem Zeltplatz läuft mit Solarmodulen, einen Stromanschluss gibt es nicht. Auch Handys sind tabu, aber die Kinder haben ohnehin anderes zu tun. Vorn auf den Reitplätzen üben gerade einige von ihnen ihre Abschlussvorführung für die Eltern. Auf den geduldigen Pferden und Ponys reiten sie unter einem großen Schwungtuch hindurch, überqueren eine flache Wippe und zeigen Kunststücke auf dem Pferderücken. Stina und Maya, beide elf, stehen sogar kurz mit ausgebreiteten Armen. „Gar nicht so einfach“, befindet Stina, bevor sie ihrem „Socke“ liebevoll den Hals streichelt.

Dorf- und Stadtkinder kommen ins Camp

Die Kinder im Camp haben einen ganz unterschiedlichen Hintergrund. Einige kommen aus der Gegend, viele auch aus Leipzig und Umgebung. „Ob sie sich für ihre Umwelt interessieren oder nicht, kann man übrigens nicht dran festmachen, wo sie herkommen“, sagt Joshua Stoppel. Er habe schon Dorfkinder kennen gelernt, die die Natur „blöd“ fänden, und Stadtkinder mit jeder Menge Wissen und Begeisterung im Gepäck. „Die größte Herausforderung besteht darin, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind“, sagt er. Mit den vielen Ehrenamtlichen und gut ausgebildeten Pädagogen im Projekt gelänge es aber, den Großteil der Jugendlichen zu erreichen.

Wer Ferien- oder Tagesangebote buchen möchte, erreicht den Barfuß-Verein unter der Nummer 0157-86007633. Auch Urlaub für die ganze Familie auf dem Schwarzbachhof ist möglich. Dieser ist unter der Nummer 03423601706 zu erreichen.

Von Hanna Gerwig