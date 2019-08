Eilenburg

Gelber Sack oder gelbe Tonne? Das ist die Frage, mit der zurzeit viele Kommunen in Nordsachsen konfrontiert sind. Denn der Landkreis, der für die Abfallentsorgung zuständig ist, will herausfinden, ob die Säcke oder eben die Tonnen künftig flächendeckend zum Einsatz kommen. Derzeit wird das noch unterschiedlich gehandhabt. So gibt es beispielsweise in Delitzsch, Taucha und Schkeuditz die gelbe Tonne. Das Landratsamt bat deshalb die Kommunen um eine Positionierung, so auch die Stadt Eilenburg mit ihren Ortsteilen.

Probleme mit gelben Säcken

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) erklärte dazu im Ortschaftsrat Kospa-Pressen, dass es mit den gelben Säcken „hin und wieder Probleme“ gebe. So landete nicht ausschließlich dafür vorgesehenes Material darin, sondern Bürger würden Speisereste illegal entsorgen. Scheler: „Waschbären und Ratten fallen über die Säcke her.“ Zuletzt wies die Eilenburger Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft auf diese Problematik hin. An vielen Mehrfamilienhäusern türmen sich regelmäßig die gelben Säcke und anderer Müll.

Was favorisieren Sie? Der Landkreis, der für die Abfallentsorgung zuständig ist, will herausfinden, ob die Säcke oder eben die Tonnen künftig flächendeckend zum Einsatz kommen. Die Kommunen sollen sich derzeit positionieren. 
Gelber Sack
Gelbe Tonne
Ich halte beides für geeignet
Ich halte beides für ungeeignet

Gelbe Tonne

Ich halte beides für geeignet

Ich halte beides für ungeeignet Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Für Scheler haben beide Varianten Vor- und Nachteile. Bei der gelben Tonne bestehe die Gefahr, dass die Leute vermehrt ihren Hausmüll mitentsorgen. Die gelben Säcke wiederum seien oftmals vom Material zu dünn, reißen auf und alles fliegt herum. Aber auch das dünne Material habe seinen Grund, so der OBM. Denn es soll verhindern, dass schwere Sachen in den Säcken landen, die ja nur für Plastik wie Joghurtbecher vorgesehen sind. „Gut wäre, wenn bei den gelben Säcken wenigstens der Tourenplan funktioniert.“ So werde ein Abholtermin angekündigt, die Säcke liegen am Tag darauf aber immer noch da.

Das will die Stadtverwaltung

Letztlich favorisiert die Eilenburger Stadtverwaltung aber die Beibehaltung der gelben Säcke, so der OBM, und wolle dies gegenüber dem Landratsamt auch so weitergeben. Wie das am Ende entscheidet, kann Scheler nicht abschätzen. Eine Entscheidung wird wohl dann der Kreistag in einer seiner Sitzungen treffen.

Von Nico Fliegner