Eilenburg/Bad Düben

Für Projekte zur Demokratieförderung in Eilenburg, Bad Düben und Laußig können nach wie vor Anträge auf Förderung bei der Diakonie-Fachstelle in Eilenburg beantragt werden. Das teilte Koordinatorin Elisabeth Desta mit. Für Großprojekte, die 5000 Euro Förderung und mehr erhalten können, endet die Antragsfrist am 24. August. Für Klein- und Jugendprojekte seien Antragstellungen jederzeit möglich. Dafür gibt es 1000 Euro. Das Geld stellt der Bund bereit über das Programm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“. Vereine, Initiativen, aber auch Einzelpersonen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie widmen und gegen Rechtsextremismus arbeiten.

Tolle Projekte von und für junge Leute

Über das Programm ist schon eine Vielzahl von Ideen umgesetzt worden, zum Beispiel „Demokratie in die Schule“ an der Eilenburger Oberschule oder ein Integrationssommerfest, das die Arche in Eilenburg durchführte. Zu den neueren Vorhaben zählen das Schülerparlament am Evangelischen Schulzentrum in Bad Düben, neue Sitzmöglichkeiten am Skatepark am Haus VI in Eilenburg oder auch ein Bildungsworkshop des Erich-Zeigner-Hauses, das sich mit Verbrechen des Nationalsozialismus beschäftigt.

Grillplatz wird Opfer von Vandalismus

Ein weiteres bereits umgesetztes Projekt in Bad Düben, das allerdings immer wieder Opfer von Vandalismus wurde, ist der Grillplatz für Demokratie. Dieser entstand im vorigen Sommer zwischen Turnhalle und Sportplatz in der Durchwehnaer Straße. In der Vergangenheit nutzten viele die Möglichkeit, dort zu grillen. Doch oftmals blieb der Müll liegen. Immer wieder musste die Stadt Unternehmen mit der Beräumung beauftragen. Und es wurde auch immer wieder mutwillig zerstört.

Jetzt Gelder beantragen

Inzwischen sind nur noch die Wanderhütte und die Grillfläche übrig. Alles andere musste die Stadt jetzt entfernen lassen, weil es zum Teil erheblich beschädigt war. „Die Wanderhütte bleibt erst einmal stehen. Doch sobald auch sie beschädigt wird, kommt sie weg. Schade, dass es so nicht aufgegangen ist, wie wir es uns gedacht haben“, sagte Barbara Paul von der Stadtverwaltung.

Wer ein spannendes Demokratie-Projekt umsetzen will, kann einen Antrag bei der Diakonie-Fachstelle in Eilenburg stellen. Elisabeth Desta berät auch kostenlos zum Antragsverfahren. Tel. 03423 7002998.

Von Nico Fliegner und Steffen Brost