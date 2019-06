Gotha

Die Gemeinde Jesewitz hat ein Grundstück mit Gebäude am Teich im Ortsteil Gotha ersteigert. Das gab Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) bekannt. Bei dem Objekt handelt es sich um eines der ersten Häuser, das im Dorf gebaut wurde und zuletzt einer Erbengemeinschaft gehörte. Eine Straße führt durch das Grundstück. Tauchnitz selbst war bei der Versteigerung dabei und bot für die Gemeinde mit. Dazu hatte er ein Budget von maximal 10 000 Euro zur Verfügung. Los ging es bei 2800 Euro, berichtete der Bürgermeister. Es habe aber Mitbieter gegeben, die den Preis nach oben trieben. Letztlich sei es bis 7100 Euro gegangen, dann ging dem einen Bieter die Luft aus. Für diesen Betrag hat Tauchnitz nunmehr das Grundstück ersteigert – und präsentierte auch schon Pläne, was daraus werden könnte.

Gemeinde setzt auf Fördermittel

Dem Gemeindechef schwebt vor, das Objekt zu einem Dorfgemeinschaftshaus zu machen. „Die Rentner und der Ortschaftsrat in Gotha wissen nicht, wohin. Das könnte passen“, so Tauchnitz. Ob es tatsächlich passt und vor allem für die Kommune machbar ist, soll im Rahmen eines Förderprojektes über das Programm Leader im Delitzscher Land herausgefunden werden. Tauchnitz erklärte, dass dort Kleinprojekte bis zu 20 000 Euro eingereicht werden könnten. Der Fördersatz beträgt 80 Prozent. Die Fördermittel – sollte das Projekt bewilligt werden – will die Gemeinde nutzen und zunächst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Kommt die zu dem Ergebnis, dass aus dem Objekt ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen könnte, würde der nächste Schritt folgen – die Sanierung, der Um- und Ausbau. Auch dafür gebe es Fördermittel – über das Programm „Vitale Dorfkerne“. Allein dafür, so das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, stehen in diesem Jahr 25 Millionen Euro für Projekte zur Aufwertung der Ortskerne in Dörfern zur Verfügung. Mit dem Programm wurden seit 2016 in ganz Sachsen 102 Vorhaben auf den Weg gebracht, die mit insgesamt 35 Millionen Euro Fördermitteln unterstützt wurden.

Ortsvorsteher begrüßt Pläne

Noch ist alles Zukunftsmusik. Ortsvorsteher Ralf Kulitzscher befürwortete allerdings die Pläne für das unter Denkmalschutz stehende Haus. „Jedes Dorf in der Gemeinde Jesewitz hat ein Gemeinschaftshaus, außer Gotha.“ Es werde benötigt, zum Beispiel auch, um die Ortschaftsratssitzungen abhalten zu können. Diese fanden früher im Schloss oder in der Gaststätte statt – beide sind verkauft worden. Dann trafen sich die Räte privat oder tagten gar im Freien. Jetzt treffen sie sich bei der Agrargenossenschaft. Das alles sei aber keine dauerhafte Lösung, so Kulitzscher. Bürgermeister Tauchnitz will das Bürgerhaus-Projekt jetzt anschieben und Kontakt zum zuständigen Regionalmanagement in Delitzsch aufnehmen, das die EU-Förderphase koordiniert.

Von Nico Fliegner