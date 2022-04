Naundorf

Die längste Zeit hat es jedenfalls gedauert. Für den Abriss der seit Jahren ruinösen und leer stehenden Neubaublöcke in Naundorf gibt es jetzt eine Zeitschiene. Jens Becker, Inhaber der in Krostitz ansässigen Firma Jens-Becker-Bau, der das Grundstück 2021 erworben hat, sagte am Mittwoch der LVZ: „Der Bauantrag für die ersten drei der insgesamt fünf geplanten Häuser ist bei der zuständigen Baubehörde im Landratsamt eingereicht.“ Er rechne daher spätestens im Juni mit der Baugenehmigung. „Sobald diese da ist, werden beide Blöcke in einem Zug abgerissen.“ Dafür gebe es mit dem Abrissunternehmen entsprechende Vorabsprachen. Unmittelbar danach beginne der Bau der drei Häuser mit je sechs Wohnungen auf dem östlichen Teil des Grundstücks. Wegen der derzeitigen Unwägbarkeiten in Sachen Corona und der Materialengpässe geht Jens Becker dabei aber von einer Bauzeit von insgesamt 24 Monaten aus. Zeitlich parallel dazu werde aber bereits der Bau des vierten und fünften Hauses im westlichen Teil geplant.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinderat hofft auf schnellen Baubeginn

Die Zscheppliner Gemeinderäte, denen der Schandfleck in Naundorf schon seit langem ein Dorn im Auge ist und die den Abriss herbei sehnen, stehen dem Ansinnen positiv gegenüber. Erwartungsgemäß erklärten sie deshalb bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag einmütig ihr Einvernehmen.

Perspektive im ländlichen Raum

Mit dem jetzigen Vorhaben bekommt die Liegenschaft, um die sich die nicht aus der Region stammenden Voreigentümer in den vergangenen 20 Jahren wenig bis gar nicht gekümmert hatten, eine hoffnungsvolle Perspektive. Denn die Nachfrage nach hochwertigen Mietwohnungen ist auch im ländlichen Raum da.

Wie berichtet, hatte das Krostitzer Unternehmen die Immobilie, für die weder Grundsteuer noch Zahlungen an den Abwasserzweckverband geleistet worden sind, im Sommer 2021 bei einer Zwangsversteigerung erworben. Dagegen hatte dann der plötzlich auftauchende Eigentümer eine sogenannte Zuschlagsbeschwerde eingelegt. Erst mit deren endgültiger Zurückweisung Anfang des Jahres und dem zwischenzeitlich erfolgten Grundbucheintrag konnte der neue Eigentümer richtig loslegen.

Von Ilka Fischer