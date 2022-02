Naundorf

Die beiden leer stehenden ruinösen Neubaublöcke in Naundorf stehen zwar immer noch. Doch es gibt trotzdem gute Nachrichten. Wie Jens Becker, Inhaber der in Krostitz ansässigen Firma Jens-Becker-Bau, der LVZ sagte, sei jetzt eine entscheidende Hürde genommen worden.

Abriss erfolgt im Sommer

„Der Widerspruch gegen die Zuschlagsbeschwerde wurde abgewiesen.“ Er warte jetzt auf den Grundbucheintrag und wolle dann die Baugenehmigungen beim Landratsamt beantragen. Konkret handelt es sich dabei um fünf kleinere Häuser mit insgesamt 28 Wohnungen, die das Krostitzer Bauunternehmen für drei Investoren an dieser Stelle errichten will. Jens Becker, dessen Firma in diesen Tagen übrigens ihr 25-jähriges Bestehen feiert, geht nun davon aus, dass der Abriss im Sommer erfolgt. „Ab Ende 2022 werden wir dann mit dem insgesamt zweijährigen Bau beginnen. Weihnachten 2024“, so seine Prognose, „sollten die Mieter dann in ihrem neuen Zuhause feiern können.“

Hoffnungsvolle Perspektive

Damit bekommt die Liegenschaft, um die sich die nicht aus der Region stammenden Eigentümer in den vergangenen 20 Jahren wenig bis gar nicht gekümmert haben, eine hoffnungsvolle Perspektive. Denn die Nachfrage nach hochwertigem Mietraum ist auch im ländlichen Raum da.

Wie berichtet, hatte das Krostitzer Unternehmen für die Immobilie, für die weder Grundsteuer noch Zahlungen an den Abwasserzweckverband geleistet worden sind, im Sommer 2021 bei einer Zwangsversteigerung den Zuschlag erhalten. Dagegen hatte dann der plötzlich auftauchende Eigentümer, der zuvor auch einer ortspolizeilichen Verfügung zur Sicherung des Objektes nicht nachkam, eine sogenannte Zuschlagsbeschwerde eingelegt. Mit deren endgültiger Zurückweisung kann nun der neue Eigentümer, der unmittelbar nach der Versteigerung bereits erste Sicherungen vornahm, frei agieren.

Von Ilka Fischer