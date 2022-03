Naundorf

Der Frühling versetzt die 200 Mitglieder des Naundorfer Sportvereins nicht nur wegen der fallenden Corona-Beschränkungen in eine besondere Aufbruchstimmung. Ortsvorsteher Erwin Nier freut sich sehr: „Wir haben die Leader-Zusage für das Sportlerheim.“ Der Naundorfer, der dem 1957 gegründeten Verein 1958 als 13-Jähriger beitrat, hier Fußball spielte, ihn Jahre leitete und bis heute im Vorstand sitzt, erklärt: „Wir bekommen damit für das 300 000-Euro-Projekt Modernisierung und Erweiterung des Sportlerheimes 260 000 Euro Fördermittel.“

Vereinsheim stammt aus dem Jahr 1961

Da das 1961 errichtete und 1992 erweiterte Vereinsheim in die Jahre gekommen ist und zudem aus allen Nähten platzt, wollen die Sportler schon lange eine Veränderung. Die Initialzündung, so erzählt Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter Fußball Dennis Große, sei dann von dem Projekt Zscheppliner Turnhalle gekommen. Bei der ersten Bewerbung Anfang 2021 landeten die Naundorfer allerdings nur neben dem Fördermitteltreppchen. Doch bei einer Ende 2021 aufgelegten zweiten Runde klappte es dann.

Baustart ist im April oder Mai

Und da die Baugenehmigung bereits vorliegt, legt sich der Vereinsvorsitzende Michael Winkler-Reichert fest: „Der Bau startet im April oder spätestens im Mai.“

Gebaut wird dabei in drei Abschnitten. Der erste umfasst den 66 Quadratmeter großen Anbau für den neuen Vereinsraum. Dessen Rohbau soll beim traditionellen Sportfest am Waldsportpark, das anlässlich des 65-jährigen Vereinsjubiläums am 9. und 10. Juli stattfindet, stehen. Im zweiten Bauabschnitt finden in dem 1992 entstandenen heutigen Vereinsraum zwei Umkleiden sowie ein Duschraum Platz. Und im dritten Bauabschnitt soll dann der Altbau aus dem Jahr 1961 zu einem modernen Sanitärtrakt umgebaut werden. Bis zum Sportfest 2023 wollen die Sportler ihr Herzensprojekt bereits fertig haben.

Weitere Hilfe wird benötigt

Ein Selbstläufer wird das Projekt trotz der hohen Förderung nicht, auch wenn die Aufgaben auf alle Vorstandsmitglieder aufgeteilt wurden. Dennis Große rechnet vor: „Allein unser Eigenanteil in Höhe von etwa 30 000 Euro entspricht in etwa unserem dreifachen Jahresbudget.“ Der Verein wirbt daher fleißig um Sponsoren, hat zudem in der Bäckerei Treppte eine Spendenbox aufgestellt. „Wir wollen zudem“, so Dennis Große weiter, „in Zusammenarbeit mit dem Planer Jan Hess und allen Gewerken ausloten, ob und wo wir die eine oder andere Eigenleistung übernehmen können.“ Denn während es im Fußball durchaus Nachspielminuten gibt, ist für das Vereinsheim von vornherein ein finanzieller Nachschuss ausgeschlossen. Eigenleistungen sind damit auch eine Möglichkeit, um die zu erwartenden steigenden Baupreise auszugleichen.

Spiel verloren – Sympathie gewonnen

Der Verein, deren Mitglieder in den Abteilungen Fußball, Volleyball, Linedance, Tischtennis, Frauengymnastikgruppen, Kindertanzgruppen MiniHips+SweetHips und Flammenherz Showtanz auf dem Sportplatz, aber auch in der Turnhalle Rödgen und im Saal Naundorf Sport treiben, hat wie viele Vereine zwar in der Coronazeit Mitglieder verloren. Doch die meisten haben ihren Mitgliedsbeitrag sogar dann gezahlt als keinerlei Sport möglich war. Sie haben damit sicher auch honoriert, dass der Verein zumindest alle Möglichkeiten genutzt hat. In Erinnerung ist da vor allem das Pokalspiel am 6. Juni 2021 gegen Wermsdorf. Um die 200 Zuschauer zulassen zu können, wurde vom Verein extra ein Testzentrum organisiert und aufgebaut. Das Spiel damals ging zwar verloren, doch der Verein hat viel Sympathie gewonnen. Und auf die kann er jetzt setzen.

Von Ilka Fischer