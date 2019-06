Eilenburg

Ein junges Spatzenpaar steht an der Kanzel der Stadtkirche Eilenburg und pfeift fröhlich in das Mikrofon. Es ist ihr Lieblingsplatz, ein hoher Baum am Rande einer Waldlichtung, auf der sich flauschige Hasen, spitzohrige Füchse und bunt gefederte Eulen um eine wundersame Waldfee versammelt haben. Noch etwas schief, aber dafür mit Begeisterung und sichtlich viel Spaß singen die Tiere lautstark: „Der Wald ist für uns der allerschönste Ort, hier stören uns keine Menschen – hier stört kein lautes Wort.“ Die rund 20 kostümierten Kinder der Rinckart-Singschule, der Evangelischen Grundschule Cultus+ und der „Musical-Mäuse“ der Kindertagesstätte St. Marien haben Generalprobe für das diesjährige Kindermusical „Randolfo und der eine Ton“, das am Sonntag um 15 Uhr im Rahmen des Stadtfestes aufgeführt werden soll.

Die Kinder proben fleißig ihre Lieder in der evangelische Kirche St. Nikolai in Eilenburg. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Delitzsch-Eilenburg

Ganz rund läuft die Probe noch nicht, immer wieder muss Kantorin Lena Ruddies eingreifen und den Kindern beim Text aushelfen oder sie auf der Bühne neu positionieren.

Gelassenheit bei der Generalprobe

Etwas Chaos gehört zu einer echten Generalprobe aber natürlich dazu. Lena Ruddies nimmt es gelassen. „Der Randolfo fehlt ja – ich hoffe der kommt noch“, sagt sie zu Beginn der Probe und startet vorerst ohne ihre weibliche Besetzung für den männlichen Protagonisten. Randolfo ist übrigens stumm und wird deshalb von den anderen Kindern gehänselt. Ein guter Grund für den Jungen in Latzhosen, sich im Wald zu verstecken, wo er der Waldfee Rubella begegnet. Von ihr bekommt Randolfo eine Zauberflöte geschenkt. Diese spielt zwar nur einen Ton, lockt dafür aber die Tiere an, die schon bald zu den Freunden des kleinen Jungen werden. Unterstützung bekommen die Vier- bis Zwölfjährigen von Dominik Lachmann am Klavier und Lara Krellig, die es auf der Flöte ungewöhnlich einfach hat. In ihrem ersten Stück – eigentlich bei dem Musical-Titel keine große Überraschung – steht nur ein Ton wieder und wieder auf der Partitur. Die Tiere im Wald finden es trotzdem klasse und Lena Ruddies ist dankbar für die Unterstützung der Nachwuchsmusiker. „Wir haben im März mit den Proben angefangen. Es dauert ein bisschen, bis die Kinder die Lieder draufhaben“, berichtet die Kantorin. Das sollte nach der Generalprobe kein Problem mehr sein, der große Auftritt kann kommen.

„Randolfo und der eine Ton“ wird am Sonntag um 15 Uhr in der St.-Nikolai-Kirche aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Am Ende wird eine Kollekte eingesammelt.

Von Tilman Kortenhaus