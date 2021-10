Geplanter Radweg in Jesewitz steht kurz vor dem Aus

Jesewitz

Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) baute bei der jüngsten Jesewitzer Gemeinderatssitzung schon mal vor. „Es sieht schlecht für den Radweg aus.“ Gemeint hat er damit den Weg, der eigentlich von Bötzen über Gallen und Ochelmitz bis nach Liemehna führen soll. Vor zwei Jahren ist die Gemeinde den rund vier Kilometer langen Radweg angegangen, hat neben viel Zeit auch rund 50 000 Euro Planungskosten investiert. Doch nun muss die Gemeinde das Projekt vermutlich begraben und damit auch die Planungskosten in den Wind schreiben.

Der Grund: Nach wie vor fehlt die Bauerlaubnis von sieben Feldeigentümern. „Ich habe“, so Ralf Tauchnitz, „mit allen Eigentümern, die nicht nur in Jesewitz, sondern zum Beispiel auch in Leipzig wohnen, gesprochen. Sie alle haben ein Angebot zum Verkauf oder Flächentausch bekommen.“ Doch die einen würden sich eine andere Streckenführung wünschen, ein anderer bezeichnete den Radweg als Quatsch, so der Bürgermeister frustriert.

Frist bis zum 15. Oktober

Dass alle sieben Eigentümer nun noch einlenken, hält daher selbst der Optimist Ralf Tauchnitz eher für unwahrscheinlich.

Die Gemeinde habe trotzdem nun noch einmal alle sieben Eigentümer angeschrieben. Kommt bis zum 15. Oktober keine positive Rückmeldung zustande, „dann wird der Radweg nicht gebaut“, so der Bürgermeister. Er könne jedenfalls nicht verantworten, dass weitere Gelder in das Projekt gesteckt werden.

Gemeinderäte geben die Hoffnung nicht auf

Angebote von drei Gemeinderäten, dass sie noch einmal mit den Eigentümern reden, nahm er zur Kenntnis, machte da ob eines positiven Ergebnisses aber wenig Hoffnung. Gemeinderat Oliver Bachschwöller ist einer von ihnen. Gegenüber der LVZ hob er auch am Tag nach der Sitzung hervor: „Noch sind wir nicht bereit, das Projekt wegen einer kleinen Minderheit sterben zu lassen.“ Er wolle sich daher noch einmal mit der Gemeinde abstimmen und dann Gespräche mit den Eigentümern suchen.

Ohne Bauerlaubnis gibt es keine Fördermittel

Auch die Idee für den Radweg kam vor zwei Jahren aus dem Gemeinderat. Damals hatten die Medien berichtet, dass es genug Fördermöglichkeiten für den Radwegebau gibt, die jedoch nicht genügend beim Bund und Land abgerufen werden würden. Gemeinsam habe man sich dann für diese Trasse entschieden. Denn diese Strecke werde eben zunehmend für die Anfahrt nach Leipzig zu BMW, Porsche und anderen Betrieben genutzt, da so das Nadelöhr Taucha umgangenen werden kann.

Zum anderen ist diese Stecke im Kreisradwegeplan verankert. Damit wäre eine Förderung prinzipiell möglich. Doch die Betonung liegt inzwischen auf „wäre“. Denn ohne eine 100-prozentige Zusage zur Bauerlaubnis wird der Fördermittelantrag im Landkreis nicht mal entgegengenommen.

Von Ilka Fischer