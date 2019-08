Eilenburg

Schon bevor am Sonntag Wähler in Sachsen ihre Stimme abgeben, haben in Eilenburg die unter 18-Jährigen abgestimmt. Die Beteiligung bei der U-18-Wahl fiel eher mau aus: Nur 16 Jugendliche füllten in den Räumen des Vereins „Jugendbildung Mitteldeutschland“ in der Leipziger Straße einen Wahlzettel aus. Die Hälfte der Stimmen ging dabei an die Freien Wähler, fünf Stimmen erhielt die CDU und drei die Tierschutzpartei.

Verein wünscht sich Unterstützung bei der nächsten Wahl

„Wir sind grundsätzlich froh, dass überhaupt junge Leute abgestimmt haben“, sagt Gründungsmitglied Doreen Onischuk, die seit 30 Jahren in Eilenburg in der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist. Trotzdem sei die Zahl der abgegebenen Stimmen natürlich sehr gering. Für die nächste Abstimmung der unter 18-Jährigen in Eilenburg würde sie deshalb gerne mit den örtlichen Schulen zusammenarbeiten, um das Angebot bekannter zu machen. Onischuk hat den Eindruck, dass junge Menschen zwar viele Ideen zur Gestaltung ihrer Zukunft mitbringen – diese aber zu selten von der Politik auch gehört werden.

„Es ist unsere Zukunft“

Zusammen mit den jungen Vereinsmitgliedern wünscht sie sich, mit der Jugend in Eilenburg ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was ihr wichtig ist und wie sie sich ihr Leben vorstellt. „In unserem Alter gibt es zu wenige Leute, die sich für Politik interessieren“, sagt etwa die 20-Jährige Cecile-Dahlia Rüdiger. „Aber wir wollen versuchen, sie mit ins Boot zu holen. Es ist ja unsere Zukunft.“

