Geschäfte in Eilenburg und Bad Düben: Wie läuft es jetzt?

Eilenburg/Bad Düben

Zwei Monate nach den Corona-Lockerungen blicken die Einzelhändler in Eilenburg und Bad Düben wieder überwiegend optimistisch auf ihr Geschäft. Die Umsätze steigen, wenngleich die Lockerungen in die Ferien- und Urlaubszeit fielen. Nunmehr gilt es aufzuholen. Hinzu kommt: Viele Kunden haben in der Schließzeit ihr Kaufverhalten geändert. Weil sie nicht in die Geschäfte konnten, kauften sie im Internet.

Hilfe für Handel in Kleinstädten

Jetzt halten Kleinstädte, darunter Eilenburg, dagegen. Sie beteiligen sich an der Kampagne „Nicht nur klicken, auch anfassen“ des Handelsverbandes. „In Zeiten einer mehr als rasanten Digitalisierung und vielfach vorhandener Onlinemarktplätze war festzustellen, dass dieser Handelsbereich während der Pandemie eine wichtige Funktion übernommen hat“, sagt Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos). Ersetzen könne dieses Handelsfeld jedoch keinesfalls die persönlichen Kontakte zwischen Kunde und Händler vor Ort.

Lesen Sie auch Verschärfte Maskenpflicht beim Einkaufen: So reagiert der sächsische Einzelhandel

Dem kann Jens Garbrecht von Electronic Partner Garbrecht in Eilenburg zustimmen: „Im ersten Lockdown lief unser Online-Shop recht gut.“ Aber seine Kunden wollten trotzdem lieber im Geschäft kaufen. Obwohl wieder geöffnet ist, läuft es noch nicht so wie erhofft. „Wir haben dieses Jahr ein Sommerloch wie lange nicht“, sagt Garbrecht. Man merke, dass die Leute auf Reisen sind.

Ja, es gibt wieder Reisebuchungen, sagt Sabine Jörke von der Reiseagentur 2PS in Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Davon profitiert wiederum Sabine Jörke. Von März 2020 bis Juni 2021 war ihre Reiseagentur 2PS in Bad Düben wegen Corona lahmgelegt. Rund 80 Prozent Umsatzverlust musste die Geschäftsfrau verbuchen. Unterstützung bekam sie nur wenig. Doch so langsam lässt sich ein Aufwärtstrend erkennen. „Ja, es gibt wieder Reisebuchungen. Doch viele Länder wie aktuell Griechenland, Türkei und Spanien verlangen von den Urlaubern, dass sie sich vorab registrieren. Entweder im Internet oder per QR-Code. Das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, den jeder Reisende eigentlich selber in die Hand nehmen muss. Wir übernehmen das für unsere Kunden. Allerdings verbringe ich täglich mehrere Stunden, um solche Anmeldungen zu erledigen. Ich hoffe, dass wir bald wieder ganz normal in den Urlaub fahren können.“

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Normalität ist derweil schon bei Anja Winkler von Lufts Tabakshop in Eilenburg eingetreten. „Ich bin zufrieden. Seit die Leute wieder feiern dürfen, kaufen sie auch wieder Präsente bei mir. Und seit alle Geschäfte wieder offen haben, hat sich auch die Kundenfrequenz bei mir erhöht.“

Sajjad Hussein von Mode Market in Eilenburg zeigt Sommerware. Die würde er gern mehr verkaufen, der Laden hängt voll damit. Quelle: Nico Fliegner

Anders ist das im Geschäft gegenüber, wo Sajjad Hussain einen Modeladen betreibt. Die Regale sind voll mit Sommerbekleidung. Jetzt käme neue Ware für Herbst/Winter, doch die Kunden blieben aus. „Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht am Wetter?“, sagt er und hofft auf mehr Umsätze. Der Juni sei noch relativ gut gewesen, der Juli und August dagegen schlecht.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daniela Peschel-Droske vom Strickatelier in Bad Düben ist derweil zuversichtlich. Sie musste auch viele Wochen schließen. Doch die Geschäftsfrau nutzte eine Möglichkeit im Gesetz und machte aus ihren Strickatelier einen Babyfachmarkt und durfte dann ihren Laden ohne Einschränkungen wieder aufmachen. Mittlerweile läuft es wieder normal. „Die Menschen kommen und kaufen wieder im Laden ein. Das Einkaufsverhalten hat sich wieder normalisiert. Zumindest stelle ich das für mich so fest. Die Online-Geschichte ist zwar auch noch gut, macht aber im Gegensatz zum Laden immer mehr Arbeit. Wir denken positiv und hoffen, dass es weiter so bleibt“, so Peschel-Droske.

Hoffen auf Normalität

Carolin Wittenbecher von Blumen-Noack in Bad Düben. Das Geschäft läuft wieder normal. Quelle: Steffen Brost

Auch das Bad Dübener Blumengeschäft von Steffi Noack wurde von den Corona-Maßnahmen stark beeinträchtigt. Von Dezember bis März war das Geschäft geschlossen. Dann gab es einiges Hin und Her, mal konnte sie öffnen, dann wieder nicht. Aktuell läuft das Geschäft, abner: „Es ist gerade ein bisschen Sommerflaute. Aber das ist auch ohne Corona so. Wir haben uns so halbwegs durchgearbeitet. Leider ging während des Lockdown auch ein Großteil unseres Ersparten drauf, weil wir keine Unterstützung bekommen haben und deswegen einen Kredit aufnehmen mussten. Zur Zeit bringen die wechselnden Regeln wie der Mund-Nasenschutz viele Kunden durcheinander. Mal aufsetzen und dann wieder nicht. Ich hoffe dass bald alles wieder ganz normal läuft“, sagt Steffi Noack.

Von Nico Fliegner und Steffen Brost