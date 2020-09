Geschafft! Eilenburg hat zweite Naturparkschule

Eilenburg

Um 10.30 Uhr beginnt die kleine Zeremonie. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b stehen auf dem Schulhof der Grundschule Berg, im Halbkreis umringt von den anderen Klassen und deren Lehrerinnen.

Schüler stellen Projekte vor

„Eigentlich begann alles damit, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was man mit der Natur alles machen kann“, erzählt ein Schüler. Danach gibt er sein Mikrofon an die anderen Klassen weiter, die nacheinander die Projekte vorstellen, die sie in den letzten Wochen und Monaten verwirklicht haben. Dafür haben sie sich alle Tiernamen gegeben. Etwa ist ein Insektenhotel entstanden und eine eigene Blühwiese. Die Vorstellung erfolgt auf ganz unterschiedliche Weise: Die Pinguin-Klasse singt das Lied „Papa Pinguin“, eine andere sagt ein Gedicht auf.

Im Anschluss ergreift Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) das Wort mit Glückwünschen und einem Aufruf: „Lasst euch immer davon leiten, dass die Natur den Menschen nicht unbedingt braucht, der Mensch die Natur aber schon.“ Überreicht bekommt Schulleiterin Uta Scherbacher die Plakette schließlich von Thomas Klepel, Leiter des Naturparks Dübener Heide.

Viele Vorteile für Schule

Nach vier Monaten hat die Grundschule Berg diese Plakette überreicht bekommen. Quelle: Tobias Wagner

Mit der Übergabe bieten sich der Grundschule Berg nun einige Vorteile. So kann die Bezeichnung Naturparkschule ab jetzt offiziell als Titel geführt werden, wovon sich Klassenleiterin Claudia Kakuschke unter anderem einen Image-Bonus erhofft. Mit der Grundschule in Doberschütz, der Karl-Neumann-Schule in Eilenburg und der Schule in Authausen gibt es noch drei andere Naturparkschulen in Nordsachsen.

Des Weiteren kann zur Finanzierung von Projekten, zum Beispiel für Ausflüge oder Exkursionen, nun auf externe Fördermittel etwa des Naturparks Dübener Heide zurückgegriffen werden. Kakuschke sieht in dieser teilweisen finanziellen Entlastung der Eltern einen weiteren Schritt hin zur Sensibilisierung der Erwachsenen für die Themen Natur und Umwelt, denn: „Wir erreichen die Eltern nur über die Kinder.“

Von Tobias Wagner