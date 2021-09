Gesperrte B 87 bei Eilenburg: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Eilenburg

Seit Ende Juli wird bei Eilenburg die Fahrbahn der B 87 in Richtung Torgau erneuert. Für Autofahrer in Richtung Torgau gilt deshalb eine halbseitige Sperrung, in Fahrtrichtung Leipzig wird der Verkehr durch Eilenburg geleitet. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr jetzt mitteilte, sei mit dem Fortschreiten der Arbeiten nun vorgesehen, die Richtungsfahrbahn nach Torgau in den Abendstunden des 15. September für den Verkehr freizugeben. Gleichzeitig wird die Fahrbahn mit Fahrtrichtung nach Leipzig komplett gesperrt.

Auf der B 87 wird der Verkehr anschließend halbseitig geführt und die bisherige Verkehrsführung grundsätzlich beibehalten. Der Verkehr in Fahrtrichtung Torgau wird somit weiter gewährleistet. In Fahrtrichtung Leipzig erfolgt die Umleitung durch Eilenburg über die S 11/Wurzener Landstraße, K 7442 und den Fischer- und Mittelweg zur B 107 und weiter zur B 87.

Zufahrt von der B 107 zur B 87 muss gesperrt werden

In der nächsten Bauphase muss außerdem die Zufahrt von der B 107 zur B 87 in Fahrtrichtung Leipzig gesperrt werden. Entsprechend des Baufortschritts soll diese Verkehrsführung voraussichtlich in der Zeit vom 4. Oktober bis Mitte Oktober eingerichtet werden. Die Umleitung des Verkehrs nach Leipzig erfolgt in diesem Zeitraum über die S 4 und die B 2 und wird entsprechend ausgeschildert.

