Paschwitz

Ein gestohlener BMW X 5 wurde am späten Dienstagnachmittag im Doberschützer Ortsteil Paschwitz entdeckt. Wie die Polizei berichtete, hatten gegen 17.20 Uhr Spaziergänger während einer Hunderunde am Collmener Weg ein Fahrzeug mit laufendem Motor und fehlendem Kennzeichen entdeckt. Der BMW X 5 war in einer kleinen Baumgruppe zwischen den Ortschaften Paschwitz, Doberschütz, Böhlitz und Thallwitz versteckt abgestellt. Polizeibeamte überprüften das Fahrzeug – und wie sich herausstellte, war es in der vorangegangenen Nacht in Köthen auf dem Grundstück eines Wohnhauses entwendet worden. Der BMW wurde sichergestellt.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei in Sachsen-Anhalt ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen ( Friedrich-Ebert-Straße 39, Telefon 03496/426-0 oder E-Mail efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de) zu melden.

Von LVZ