Gesundes Frühstück – Eilenburger Kneipp-Grundschule macht bei Projekt Brotzeit mit

Eilenburg

Aufregung bei den rund 70 Erstklässlern der Sebastian-Kneipp-Grundschule in Eilenburg. Am Montag gab es in der Schule eine Premiere. Der Verein brotZeit übernimmt ab sofort das gesunde Frühstück vor Schulbeginn. „Dafür haben wir lange gekämpft. Ich war früher an einer Delitzscher Grundschule. Dort habe ich brotZeit schon kennengelernt. Vor über drei Jahren bin ich nach Eilenburg gekommen. Seitdem versuche ich, das Projekt an unsere Schule zu bekommen. Jetzt bin ich überglücklich, dass es geklappt hat“, sagte Schulleiterin Susanne Genzel.

Die Brotzeithelfer Petra Tyrala, Tizia Schöne bestanden ihre Feuertaufe beim Eilenburger Brotzeit-Frühstück an der Sebastian-Kneipp-Grundschule. Unterstützung gab es am ersten Tag durch Projektleiterin Claudia Spitzner und Qualitätspaten Matthias Köhler (von links). Quelle: Steffen Brost

Sechs Freiwillige machen die Brotzeit für die Kneipp-Schüler möglich

Am ersten Tag gab es Unterstützung von Projektleiterin Claudia Spitzner, die für Leipzig und Umland zuständig ist. Auch brotZeit-Qualitätspate Matthias Köhler war bei der Premiere dabei und unterstützte die Helfer hinter der Theke. Dort wuselten schon seit dem frühen Morgen Tizia Schöne aus Pressen und Petra Tyrala aus Eilenburg. Insgesamt kümmern sich abwechselnd sechs Frauen um das tägliche Frühstück. „Wir suchen weiterhin Helfer für diese Aktion und natürlich auch Sponsoren und Geldgeber. Denn es stehen immer noch sieben Schulen auf der Warteliste für so ein gesundes Frühstück. Aktuell erwarten wir wieder eine Zunahme an interessierten Schulen. Denn mit dem Krieg in der Ukraine kommen noch mehr schulpflichtige Grundschüler nach Deutschland. Und die wollen auch alle versorgt werden“, sagte Spitzner.

Anstehen für ein leckeres Frühstück: Am Montag startete in der Sebastian-Kneipp-Grundschule das brotZeit-Frühstück. Das Gedränge am Buffet in der Mensa war entsprechend groß. Quelle: Steffen Brost

Beim brotZeit-Projekt kommt viel Gesundes auf dem Tisch

Dann war alles angerichtet. Am Büfett stehen Filinchen, Toast und Körnerbrot, Salami und Käse, Joghurt, frisches Obst, Gurken, Tee, Milch, Saft und Cornflakes bereit. Einmal alle zwei Wochen werden die benötigten Lebensmittel von Partner Lidl angeliefert. Helfer bereiten dann jeden Morgen alles zu.

Hintergrund Schauspielerin Uschi Glas gründete 2009 den Verein Brotzeit e.V., nachdem sie erfuhr, das viele Kinder in Deutschland zuhause nicht ausreichend versorgt werden, ehe sie morgens in die Schule gehen. Seitdem wirbt sie für die Aktion. Mit viel Erfolg. Denn mittlerweile nehmen bundesweit fast 300 Schulen an dem Projekt teil. Über 1500 Senioren kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf bei der Ausgabe. Pro Jahr werden rund elf Millionen Frühstücke mit rund 500 Tonnen Lebensmittel ausgegeben. In Nordsachsen nehmen insgesamt acht Grundschulen an der morgendlichen Brotzeit teil. Drei in Delitzsch, zwei in Eilenburg und jeweils eine in Bad Düben, Wurzen und Rackwitz.

Den Schülern schmeckt die Brotzeit

Die vier siebenjährigen Erstklässler Maria-Sophie, Emma, Levi und Henri gehörten zu den Probe-Frühstückern. „Ich mache zu Hause auch schon ein kleines Frühstück. Ich finde das hier in der Schule toll, das man jeden Morgen noch etwas essen kann und sich hier schon mal mit Freunden treffen kann“, sagte Erstklässlerin Emma. Die beiden Mädels und Jungen wissen auch schon, was zu einem gesunden Frühstück dazu gehört. „Milch, Cornflakes, Salami und Käse“, zählte der siebenjährige Henri auf. Am Ende des Frühstückes gab es für die Aktion einen Daumen nach oben.

Stadt Eilenburg froh, dass es das Projekt brotZeit gibt

Auch Annett Krause von der Stadtverwaltung war bei der Premiere dabei. „Wir freuen uns, das die brotZeit-Aktion in unserer Stadt weiter ausgeweitet wird. Wir stehen dem Verein auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es Probleme zu lösen gilt“, so Krause. Für Projektleiterin Claudia Spitzner und Schulleiterin Susanne Genzel war der Auftakt ein voller Erfolg.

Die Region hat derzeit acht brotZeit-Schulen

Neben der Sebastian-Kneipp-Grundschule gibt es das brotZeit-Frühstück in Eilenburg auch in der Förderschule am Bürgerhaus. In der Region sind es aktuell acht Grundschulen in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben, Wurzen und Rackwitz, wo die Aktion bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich läuft. „Aktuell suchen wir noch ein paar Helfer für die morgendliche Frühstücksaktion. Wer Lust und Zeit hat, kann sich gerne bei uns melden“, so Genzel.

Für die beiden Rentner Tizia Schöne und Petra Tyrala ist die brotZeit-Aktion eine willkommenen Abwechslung zum Alltag. „Man hat das Gefühl gebraucht zu werden. Und das tut so gut. Denn noch gehören wir nicht zum alten Eisen und können noch etwas für die Gesellschaft tun“, sagte Tizia Schöne aus Pressen.

Von Steffen Brost