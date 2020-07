Gesundheitsgefahr: Schlosspark Zschepplin ist gesperrt

Zschepplin

Der Zugang zum Zscheppliner Schlosspark ist seit einigen Tagen gesperrt. Das erklärte Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West. Grund ist der Befall der Eichen durch den Eichen-Prozessionsspinner. Gemeldet hatte dies der Landschaftsarchitekt Bernd Knoblich, der in unmittelbarer Nähe wohnt. Er hat festgestellt: „Es gibt im ganzen Park so um die 20 Eichen. Alle, die ich mir angeschaut habe, waren stark befallen.“

Eichen-Prozessionsspinner am alten Muldearm neben der Gartenanlage Roitzschjora. Quelle: Wolfgang Sens

Anzeige

Die Falter, die sich zunehmend auch in Nordsachsen verbreiten, gelten als Schädlinge, weil sie durch den Kahlfraß Bäume langfristig schädigen können. Für die Menschen sind sie zumindest insofern gefährlich, weil deren Raupen Brennhaare mit Widerhaken entwickeln. Diese enthalten ein Nesselgift, was bei einem Kontakt zu Hautausschlägen führen kann.

Weitere LVZ+ Artikel

Gemeinde will Strategie erarbeiten

Mit der derzeit gerade stattfindenden Verpuppung fallen diese Härchen mit dem Raupenmantel nach unten oder bleiben in den Nestern hängen.

Eine schnelle Lösung des Problems ist nicht in Sicht, da das Nesselgift bis zu drei Jahre aktiv bleibt. Für Bernd Knoblich steht damit fest: Zumindest der Aufenthalt unter Eichen sollte auf jeden Fall für lange Zeit vermieden werden.

Für ein Absaugen, wie es in Taucha praktiziert wurde, ist es in Zschepplin übrigens zu spät. Außerdem, so erklärte Michael König, erwische man nie alles und es sei sehr kostenintensiv. Er versprach aber: „Wir werden in der Verwaltung bis Ende des Jahres eine Strategie erarbeiten, wie wir hier präventiv eingreifen können.“

Hier gibt es gesundheitliche Tipps rund um den Eichen-Prozessionsspinner.

Von Ilka Fischer