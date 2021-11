Jesewitz

Ob das Gewerbegebiet Jesewitz tatsächlich in Richtung Gallen um weitere 14 Hektar auf dann 34 Hektar wächst, das entscheidet sich letztendlich erst im Juni 2022. Denn dann steht fest, ob Jesewitz für die rund 1,7 Millionen Euro teure Erschließung 90-Prozent aus dem Programm Strukturförderungen für Kohle-Regionen bekommt. Dass das Vorhaben nur mit Förderung in Angriff genommen werden kann, darauf verwies Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Die Gemeinderäte ebneten aber auf jeden Fall den Weg dafür.

Planung übernimmt Zscheppliner Büro

So vergaben die Räte auf ihrer Sitzung am Donnerstag die rund 200 000 Euro teure Planung an das Büro Knoblich. Allerdings wird das Zscheppliner Planungsbüro die Arbeiten erst einmal nur bis zur Antragsreife des Fördermittelantrages ausführen.

Grünes Licht für vier Grundstücks-Ankäufe

Zudem gab es auch grünes Licht für vier Grundstücksankäufe, bei denen die Gemeinde für insgesamt reichlich fünf Hektar über 300 000 Euro ausgibt. Die Grundstücke liegen dabei größtenteils im künftigen Gewerbegebiet beziehungsweise kommen als Tauschflächen in Frage. In den Verträgen wird eine Klausel eingearbeitet, dass die Gemeinde bei Nichterhalt der Förderung von den Käufen zurücktreten kann.

500 Leute arbeiten hier schon

Das Industrie- und Gewerbegebiet Jesewitz war nach der Wende zunächst für einen ansiedlungswilligen Fleischereibetrieb ausgewiesen worden. Inzwischen arbeiten hier knapp 500 Leute bei den Unternehmen FCT Elektronik, Höning Fensterbau, Prokulit Rolladentechnik, Mechanik Taucha, Werrmann GbR und der Holz verarbeitenden Kiefer GmbH. Zuletzt hatte hier die HPC Standards GmbH aus Cunnersdorf, die Referenzstandards produziert, die als Vergleichsproben zum Beispiel in Sachen Lebensmittelsicherheit benötigt werden, einen Hektar erworben.

Perfekte Lage lockt

Das Gewerbegebiet, das mit dem S-Bahn- Anschluss im Ort, der Lage an der B 87, der Nähe zu Leipzig und zur Autobahn punktet, ist damit schon jetzt zu etwa 90 Prozent ausgelastet. Und die Nachfrage nach Gewerbeflächen, so die Erfahrung des Bürgermeisters, sei nach wie vor da. Auch weil in Leipzig die Flächen immer knapper würden.

Von Ilka Fischer