Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz: Hoffnungen erleiden Dämpfer

Doberschütz

Die vor einem Jahr ausgesprochenen Hoffnungen, dass sich das derzeit zur Hälfte ausgelastete und insgesamt 50 Hektar große Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz demnächst füllt, haben einen Dämpfer bekommen. „Wir spüren zwar“, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU), dass das Interesse an über zehn Hektar großen Gewerbeflächen steigt.“ Doch zunächst verheißungsvolle Anfragen hätten sich wegen des ungünstigen Zuschnittes der Flächen zerschlagen. „Wir sind daher sogar am Überlegen, inwieweit es sich lohnt, Solarmodule umzulagern.“ Doch die Gemeinde, die sich auf ihren Flächen gegen einen Solarpark entschieden hat, müsste dazu einen Flächentausch mit den anderen Eigentümern realisieren.

Hoffnung auf B 87-Anbindung

Roland Märtz bleibt aber grundsätzlich in Sachen Gewerbegebiet, das nach der Wende auch in der Hoffnung auf die schnelle B 87-Anbindung bis zur Autobahn mit großzügiger Förderung erschlossen wurde, Optimist. „Ich gehe davon aus, dass die kreuzungsfreie Anbindung, der Tunnel in Taucha, die Ortsumgehungen in Doberschütz wie auch Mockrehna samt komplett dreispurigem Ausbau der B 87 nun bis 2031 realisiert sein werden.“

Geduld zahlt sich irgendwann aus

Da zudem die Aufstellung und die Genehmigung von großen Gewerbeflächen für die Bebauung insgesamt immer schwieriger werden, sollte sich spätestens dann, so der 62-Jährige, der damit weit über seine Amtszeit hinausdenkt, die Geduld auszahlen.

Von Ilka Fischer