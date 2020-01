Die Zahl der Einsätze ist für die Kameraden der Mockrehnaer Feuerwehr im Vergleich zu den Vorjahren weiter angestiegen. 38 weist die Statistik für 2019 aus. Dazu zählt der bisher größte, zu dem die Retter in der Geschichte ihrer Wehr je ausrücken mussten.

Der Giftunfall in der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH am 9. Dezember zählt zu den 38 Einsätzen im vergangenen und als bisher größter in der Geschichte der Mockrehnaer Feuerwehr. Quelle: Nico Fliegner