Glaucha: Wilde Burschen von einst führen jetzt die Feuerwehr

Glaucha

In Glauchas Freiwilliger Feuerwehr sind jetzt die Jungen am Ruder. Nach 35 Jahren ist Wehrleiter Harald Märtgen in die zweite Reihe zurückgetreten. Nachfolger ist Steffen Albrecht. Auch Vize Roland Renner stellte sich nicht mehr zur Wahl. Nun übernimmt Patrick Rohrbach. Der Generationswechsel ist damit perfekt. Albrecht ist 45 und Rohrbach gerade mal 27 Jahre jung.

Bürgermeister Kay Kunath bedankt sich bei Wehrleiter Harald Märtgen und seinem Stellvertreter Roland Renner (von links) für die jahrzehntelange Arbeit in der FFW Glaucha und beförderte beide zum Oberbrandmeister. Quelle: Steffen Brost

Über 35 Jahre haben Märtgen und Renner die Geschicke der kleinen Wehr geleitet. Jetzt sind beide froh, dass ein jüngeres Team übernimmt. „Es war ein Prozess, der sich hingezogen hat. Aber ich gebe mein Amt beruhigt in gute Hände ab. Zudem bleibe ich der Wehr als Feuerwehrmann erhalten“, so Märtgen.

Harald Märtgen übernahm 1986 die Feuerwehr

Der 63-Jährige war seit 1986 Wehrleiter – in einer Zeit, als die Wehr so ziemlich am Boden lag. „Wir haben sie wieder zum dem gemacht, was sie in solch einem Ort darstellt. Wir haben nur 19 Mitglieder, versuchen dennoch weiter, Nachwuchs zu generieren. Auch wenn das wegen Corona nicht einfach ist“, erzählt Harald Märtgen. Sein wohl schwierigster Einsatz in all den Jahren war das Hochwasser 2002. „Alles war vollgelaufen. Eigentlich mussten wir als Wehr raus, aber unsere Kameraden waren auch privat betroffen. Das waren für uns alle sehr schwere Wochen.“

Doch Märtgen und Renner wissen auch: „Eine Feuerwehr gehört zum Ort und ist Bestandteil des Vereinslebens. So waren und sind wir bei allen Festen mit dabei. Dazu gehört 2017 die Inbetriebnahme unseres Feuerwehrgerätehauses, wo seit zwei Jahren ein neues Einsatzfahrzeug steht“, berichtet Märtgen. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren liegt ein großer Teil der Arbeit an Diensten und Ausbildung brach. „Feste sind ausgefallen und wir haben nur das Nötigste machen können, damit wir einsatzbereit bleiben“, hofft Märtgen angesichts der anstehenden Lockerungen nun auf bessere Zeiten.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Abschied wird Glauchas alte Wehrleitung befördert

Steffen Albrecht und Patrick Rohrbach sind seit 1995 in der Wehr. „Als wir diese beiden ,wilden Burschen’ bei uns aufnahmen, hätte ich niemals gedacht, dass beide mal die Leitung übernehmen. Aber sie haben eine gute Entwicklung gemacht“, ist Märtgen stolz. Steffen Albrecht nimmt die Herausforderung an: „Wir wollen eine gute Arbeit leisten und an der Mitgliedergewinnung arbeiten.“

Auch Bürgermeister Kay Kunath (parteilos) bedankte sich und beförderte Harald Märtgen und Roland Renner als Dankeschön für jahrelange treue Dienste zu Oberbrandmeistern.

Von Steffen Brost