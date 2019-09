Glaucha feiert mit Tanz und Schalmeien

Glaucha

Viele fleißige Frauen des Sportvereins hatten Kuchen und Torten gebacken, so dass das Kaffeebuffet zum Dorffest reich gedeckt war. Gefeiert wurde in einem großen Festzelt in der Oberglauchaer Lindenstraße, in dem am Nachmittag die Mitglieder der ortsansässigen Kapelle zünftige Schalmeienmusik zu Gehör brachten.

Breitbandausbau startet

Zur Begrüßung der Einwohner und Gäste wusste Thomas Hartmann einige Neuigkeiten zu berichten. So war vom Ortsvorsteher zu erfahren, dass noch in diesem Jahr, wahrscheinlich sogar schon im Oktober, der Bau des Siels „Am Rinderstall“ beginnt. Die Maßnahme geschieht im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung. Außerdem startet am heutigen Montag laut Hartmann der Breitbandausbau. So verlegen in der kommenden Woche von der Telekom beauftragte Unternehmen die ersten Glasfaserleitungen im Ort. Wenn alles gut läuft, soll bereits am Ende des Jahres dieses Projekt, für das sich der Landkreis stark machte, in Glaucha abgeschlossen sein.

Prima Stimmung bei der Feier

Also gleich zwei Gründe zum Feiern. Nach einem geselligen Nachmittag gab es am Abend Disco mit DJ Andreas und, wie der Ortsvorsteher am nächsten Tag bemerkte, war die Stimmung prima „und wir hatten viel Spaß“.

Von Heike Nyari