Glaucha kämpft für Hochwasserschutz

Glaucha

Die Kommunalwahlen im Mai sind schon ein halbes Jahr Geschichte. Die Ortschaftsräte haben sich konstituiert, die Aufgaben für die fünfjährige Wahlperiode abgesteckt. Das gilt auch für den Zscheppliner Ortsteil Glaucha. Die LVZ sprach mit dem 52-jährigen Thomas Hartmann, der zum zweiten Mal als Ortsvorsteher gewählt wurde.

Mit dem Verlegen der Abwasserkanäle, dem Bau des Deiches zwischen Hohenprießnitz und Glaucha, der Hochwasserschadensbeseitigung und der Deckensanierung der B 107 in der Ortslage hat sich in den vergangenen fünf Jahren in dem rund 300 Einwohner zählenden Glaucha sehr viel getan. Was bleibt da eigentlich noch zu tun?

Einiges. Doch lassen sie mich kurz auf die Vergangenheit eingehen. Wir sind als Ortschaftsrat stolz auf das Erreichte. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Beispiel Feuerwehrgebäude: Ohne unser Drängen und die Mithilfe bei der Suche nach einem hochwassersicheren Standort hätten wir heute kein Depot mehr. Auch bei dem 3,5 Millionen teuren Deich zwischen Glaucha und Hohenprießnitz, der uns zumindest vor mittelgroßen Hochwasserereignissen schützt, hat sich der Kampf der Bürgerinitiative HQ-100-Schutz für Glaucha, in der ja auch ein Teil der Ortschaftsräte aktiv ist, gelohnt. Auf Drängen des Ortschaftsrates erhielt aber auch der Pflaumenbaumweg endlich eine Schotterschicht.

Was bleibt da jetzt also?

Wir wollen für Glaucha nach wie vor den Schutz vor einem hundertjährigen Hochwasser. Das Projekt „Lebendige Mulde“ sehen wir da als vermutlich letzte Chance. Uns ist bewusst, dass wir da einen langen Atem brauchen. Hochwasserrisiko-Management und Landwirtschaft einerseits und die naturschutzfachlichen Zielstellungen andererseits müssen berücksichtigt werden. Wir würden es aber begrüßen, wenn nun zumindest mit einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten ausgelotet werden. Außerdem geht es uns um viele kleine Dinge. So wollen wir in der Lindenstraße eine Linde neu pflanzen, bei einer zweiten schauen, ob sie noch zu retten ist. Außerdem wollen wir die Blühwiese in Oberglaucha im Frühjahr selbst in Angriff nehmen. Damit greifen wir übrigens eine Idee aus dem Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ auf, bei dem wir auf Kreisebene mit einem Silberpreis ausgezeichnet worden sind.

Und worauf dürfen sich die Glauchaer ansonsten freuen?

Wir hoffen auf die zügige Inbetriebnahme des schnellen Internets. Weihnachten 2019 wird es aber wohl nichts mehr. Denn obwohl der Baustart für September geplant war, ist es bis jetzt noch nicht wirklich richtig los gegangen. Voraussichtlich im Oktober 2020 erhalten die Kameraden das bestellte Feuerwehrfahrzeug. Und außerdem können die Glauchaer 2020 neben ihrem Dorffest das 60-jährige Bestehen der Schalmeienkapelle Glaucha feiern.

Von Ilka Fischer