Glöckner von Strelln nervt Nachbarn

Strelln

Im Mockrehnaer Ortsteil Strelln ist von Zeit zu Zeit eine Glocke zu hören. Doch es ist nicht etwa das Läuten der Kirchenglocke.

Privates Glockenhäuschen

Das Geläut ist im Privatbesitz Anwohners. Doch der Klang der Glocke sorgt offenbar für einige Misstöne im Dorf. Der Strellner hat auf seinem Grundstück am Rande einer Wohnsiedlung sein eigenes Glockenhäuschen gebaut. Bei Festen oder zu besonderen Anlässen wird die Glocke dann geläutet – oft auch in den Abendstunden.

Zur Sitzung des Mockrehnaer Gemeinderates im Heidelbachsaal Langenreichenbach ließ Strellns Ortsvorsteher Dietmar Schneider nun mit einer eher ungewöhnlichen Frage aufhorchen: Ist das Läuten einer Glocke bereits Lärmbelästigung, wenn sich Anwohner gestört fühlen? „ Vier, fünf Leute haben sich beim Ortschaftsrat über den Lärm schon beschwert“, so Dietmar Schneider.

Ordnungsamtschef will prüfen

Mockrehnas Ordnungsamts-Chef Ronny Jancke konnte mit einer spontanen Antwort an diesem Abend zunächst nicht helfen. Er will sich ein Bild von der Situation machen. Anzeigen von Bürgern habe es noch nicht gegeben. „Der Besitz ist nicht strafbar. Trotzdem müssen die Regelungen der Nachtruhe und der Sonn- und Feiertage eingehalten werden“, erklärt Jancke. Generell habe er so einen Fall noch nie erlebt.

„Glöckner“ kritisiert Kirchenglocke

Der Strellner „Glöckner“ selbst wollte sich auf Anfrage zu seiner Motivation oder zu den Beschwerden nicht äußern, kritisierte im Gegenzug den Klang der örtlichen Kirchenglocke. Ob nun gegen ihn aufgrund von Lärmbelästigung vorgegangen wird, ist noch unklar.

Von Yvonne Schmidt