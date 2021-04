Glückwunsch! Ehepaar Strobel aus Zschepplin feiert Steinerne Hochzeit

Eilenburg/Zschepplin

Ein Gläschen Sekt zum Anstoßen, eine kleine Kaffeetafel mit frischer Erdbeertorte – so feierte am Sonntag das Ehepaar Jutta und Manfred Strobel im DRK-Pflegeheim in Eilenburg seine Steinerne Hochzeit. Bei so weit fortgeschrittenen Hochzeitsjubiläen dürfen durchaus auch halbe Jahrestage gefeiert werden, denn beide sind seit nunmehr 67,5 Jahren verheiratet.

Verständnis für außergewöhnliche Zeit

Das Ehepaar – beide sind 89 Jahre alt – nimmt es gelassen, dass die Feier nur im kleinen Rahmen stattfinden kann. Lediglich Tochter Heidi mit Ehemann und Sohn Frank mit Ehefrau sind gekommen, um den Nachmittag miteinander zu verbringen – mehr geht nicht wegen der Corona-Pandemie. Die drei Enkel und sieben Urenkel müssen sich gedulden. Jutta und Manfred Strobel haben Verständnis für diese außergewöhnliche Zeit. Sie kommen gut damit zurecht.

Beim Tanz hat es gefunkt

Beide haben sich in jungen Jahren, „da waren wir 16 oder 17“, erzählt Jutta Strobel, beim Tanz in Glaucha kennengelernt. 1953 haben sie geheiratet. Jutta war als junge Frau zunächst in Stellung bei einem Bauern, später war sie als Näherin im Zscheppliner Kinderheim tätig. Manfred ist gelernter Zimmermann und war die meiste Zeit seines beruflichen Lebens bei der Bauunion in Leipzig beschäftigt.

Beide telefonieren jeden Tag

Auf dem eigenen Grundstück in Zschepplin haben sie viel geschaffen. Aber auch gemeinsame Urlaube waren ihnen stets wichtig. So ging es nach Wernigerode oder ins Erzgebirge, nach Öffnung der Mauer auch an den Rhein und zuletzt an die polnische Ostsee. „Wir sind immer viel gereist“, sagt Jutta Strobel. Das geht nun freilich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr.

Seit einem Jahr lebt Manfred Strobel im DRK-Pflegeheim. Jeden Tag telefonieren beide zweimal – immer um Punkt 9.30 Uhr und um 17 Uhr. Und dann lassen sie den Tag Revue passieren.

Von Nico Fliegner