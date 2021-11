Eilenburg

Immer mehr Besucher entdecken den Eilenburger Tierpark und bescherten damit dem Trägerverein einen goldenen Oktober. Mit 14 900 Gästen zählte der Tierpark so viele Gäste wie noch nie in einem Oktober. Zum Vergleich: Der bisherige Oktober-Rekord in der über 60-jährigen Geschichte des Tierparks stammt aus dem Jahr 2018 und lag bei 12 000 Gästen.

5800 Gäste an drei Tagen

Zum neuen Rekord maßgeblich beigetragen haben dabei die letzten drei Oktobertage, an denen allein 5800 Gäste kamen. 3100 Eintritte wurden dabei ab 16 Uhr registriert und damit nach Beginn des Halloweenfestes. Am Abend des Sonnabends gab es dabei den größten Andrang. „Wir haben uns da der Zahl von 1000 Gästen, die zeitgleich im Tierpark sein durften, schon sehr genähert. Sie wurde aber zu keinem Zeitpunkt überschritten“, so ein sichtlich erleichterter Tierparkleiter Stefan Teuber.

Stimmungsvoller Jahresausklang

Der Tierparkverein, für den der Eintritt die wichtigste Einnahmequelle bildet, blickt damit auch optimistisch auf die Jahresbilanz. Bis Ende Oktober konnte er bereits 77 00 Gäste zählen, was dem Gesamtjahresergebnis des Corona-Vorjahres entspricht. In den verbleibenden zwei Monaten sollte nun die 80 000er-Marke fallen. Auch weil mit „Weihnachten im Tierpark“ am 23. und 24. Dezember noch zu einer traditionellen und beliebten Veranstaltung eingeladen wird.

Saison startete erst am 6. April

Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, weil die Saison erst am 6. April starten konnte und damit das besucherstarke Osterfest wegfiel. Derzeit ist der Tierpark für alle frei zugänglich. Allerdings muss der Tierparkverein dafür in den sauren Apfel beißen und das Tropicana schließen. Bis zum 12. November findet wegen Betriebsurlaubs der Gaststätte zudem keine Versorgung statt.

Von Ilka Fischer