Gordemitz: Pkw-Fahrer will Kleintransporter ausweichen – und prallt gegen Baum

Gordemitz

Zu einem Unfall kam es am späten Dienstagnachmittag im Jesewitzer Ortsteil Gordemitz. Wie die Polizei berichtete, war gegen 17.15 Uhr eine 51 Jahre alte Autofahrerin mit einem Kleintransporter Mercedes Sprinter auf der Straße An den Teichen unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 87 abbiegen. Dabei habe sie jedoch die Vorfahrt eines Pkw Mercedes nicht beachtet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 25-jährige Pkw-Fahrer gegen und prallte schließlich am Fahrbahnrand gegen einen Baum. Eine 21-jährige Insassin im Mercedes-Pkw erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort ambulant behandelt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei ermittelt

Am Kleintransporter entstand kein Sachschaden. Gegen die Fahrerin werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von LVZ