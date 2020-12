Jesewitz

Bei der nächsten öffentlichen Jesewitzer Ratssitzung haben sich die Gemeinderäte auch zu einem Antrag der Balance Erneuerbare Energie GmbH Leipzig in Sachen Erweiterung der Biogasanlage Gordemitz zu positionieren.

Nach Aussage von deren Projektmanager Axel Schlobach gegenüber der LVZ möchte das hundertprozentige Tochterunternehmen des Energieunternehmens VNG AG Leipzig in Gordemitz nun auch noch ein Betriebsgebäude für die vier Mitarbeiter sowie eine Leichtbauhalle für Radlader und Werkstatt bauen. „Dafür haben wir“, so der Projektmanager, „eine Containerlösung im Blick.“

Gas reicht für 4000 Haushalte

An den anderen Eckpunkten ändert sich nach seiner Aussage dagegen nichts. Wie im Juli im Gemeinderat von ihm verkündet, möchte das Unternehmen, das inzwischen vor allem im Osten Deutschlands über 30 Biogasanlagen in seinem Portfolio hat, in Gordemitz 700 Normkubikmeter Erdgas pro Stunde, was rein rechnerisch übers Jahr gesehen dem Gasverbrauch von 4000 Haushalten entspricht, erzeugen.

30 Lkw in der Erntesaison

Dafür werden pro Jahr rund 27 000 Tonnen Maissilage, 7000 Tonnen Hähnchenmist, 400 Kubikmeter Gülle und 8000 bis 9000 Tonnen Ganzpflanzensilage durch die Anlage geschickt. „Der Ernteverkehr in der Region wird durch die Anlage aber nicht größer, da die benötigten Einsatzstoffe direkt von regionalen Landwirten bezogen werden“, hatte Axel Schlobach schon damals erklärt und weiter ausgeführt: „Der normale Bürger sollte es damit gar nicht merken, dass hier eine neue Anlage ans Netz geht, auch wenn in der Erntesaison schon mal um die 30 Lkw täglich das Gewerbegebiet am Milchberg über die B 87 ansteuern.“ Neben dem vorhandenen Silo werde ein zweites gebaut. Hinzu kämen Just-in-time-Anlieferungen. Dabei profitiert das Unternehmen davon, dass vertraglich gebundene Landwirte zum Teil über eigene Silos verfügen.

Die drei Türme stehen schon

Die dennoch notwendigen drei 17 Meter hohen Türme seien vor drei Wochen geliefert worden. „Noch 2020 sollen die Behälter mit Gärresten befüllt werden“, so Axel Schlobach. „Wir liegen mit dem Bau derzeit im Plan und hoffen, dass uns da nicht noch Corona dazwischen funkt.“ Doch zumindest derzeit sieht es nicht danach aus, so dass die Anlage wie geplant im Januar 2021 in Betrieb gehen kann.

Käufer für Grundstücke im Gewerbegebiet Jesewitz

Die Gemeinderäte tagen am Donnerstag, dem 3. Dezember, ab 18.30 Uhr. Nach der Einwohnerfragestunde geht es, passend zum Sitzungsort im gerade fertig gestellten Feuerwehrgerätehaus Liemehna, zunächst um neue Atemschutztechnik für die Feuerwehr Jesewitz. Außerdem haben die Räte Bauleistungen für die barrierefreie Bushaltestelle in Gallen zu vergeben. Sie haben zudem über den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Jesewitz und über den Tausch gemeindeeigener Flurstücke in Pehritzsch zu befinden.

Von Ilka Fischer