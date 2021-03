Gottesdienst im Ehrenamt – Mockrehnaerin hält als Lektorin eigene Andachten

Mockrehna

Das Abhalten des sonntäglichen Gottesdienstes ist traditionell die Aufgebe des Gemeindepfarrers oder der Pfarrerin. Durch eine spezielle Ausbildung zum Lektor oder zur Lektorin können allerdings auch Laien kirchliche Messen feiern. Kornelia Jentzsch aus Mockrehna hat einen solchen Kurs zur Lektorin absolviert und hält seitdem ehrenamtlich Gottesdienste in ihrer Gemeinde ab.

„Ich hätte am liebsten die Kurve gekratzt“

Aufgewachsen ist die 69-Jährige in Wildschütz, einem Ortsteil der Gemeinde Mockrehna. In den letzten Jahren arbeitete sie im Eilenburger Caritas-Altenpflegezentrum St. Martin als Betreuerin für demente Menschen. „Hier in der Gegend sind es ja vor allem die Älteren, die zur Kirche gehen“, sagt Kornelia Jentzsch, „und die möchte ich gerne unterstützen.“

Die Idee, eigene Gottesdienste zu halten, kam dabei gar nicht von ihr selbst, sondern von der Sprottaer und Eilenburger Pfarrerin Edelgard Richter, die für die Lektorenausbildung im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch verantwortlich ist. Edelgard Richter hatte Kornelia Jentzsch den Kurs ans Herz gelegt, nachdem diese sich bereits für die Frauenkreise in Audenhain und Klitzschen eingesetzt hatte. „Am liebsten hätte ich die Kurve gekratzt, das war mir im ersten Moment alles ein wenig zu groß“, erzählt Jentzsch, „am Ende habe ich mich dann aber doch überwunden und es bis heute nicht bereut.“

Ausbildung mit Sprachtraining

Neben dem traditionellen Aufbau und der Durchführung eines evangelischen Gottesdienstes von der Eröffnung bis zur Sendung und Segnung beinhaltete die etwa einjährige Ausbildung auch ganz praktische Aspekte: „Eine Trainerin hat uns beigebracht, wie man richtig spricht“, sagt Kornelia Jentzsch. „Das ist gar nicht so einfach, denn wie oft spricht man schon zehn oder fünfzehn Minuten durchgängig?“ So wurde den angehenden Lektorinnen und Lektoren etwa vom Räuspern abgeraten – das mache die Stimme nur noch kratziger. „Stattdessen sollen wir zwischendurch schlucken oder zur Vorbereitung gähnen – das aber natürlich nur vor dem Gottesdienst.“ Zu einem guten Gottesdienst gehöre eben auch eine Portion Bühnenpräsenz und Abwechslung, um die Leute am Ball zu halten.

Platz für eigene Impulse

Bei der Planung ihrer eigenen Gottesdienste muss sich die Lektorin anders als etwa ein Pfarrer an vorgegebene Lesepredigten halten, die sie jedoch mit Bezügen zu aktuellen politischen Ereignissen, Neuigkeiten aus der Gemeinde oder Erzählungen aus dem Alltag ergänzen kann. „Es bleibt genug Platz für eigene kreative Impulse.“ Aktuell bezieht sie sich auf die derzeit recht pessimistische Stimmung im Land. „Man muss in diesen Zeiten positiv bleiben – und das will ich den Leuten auch vermitteln“, sagt Jentzsch. „Beim Gottesdienst spüre ich, dass mir wirklich zugehört wird.“

Obwohl sie selbst Katholikin ist, hält sie ihre Gottesdienste ökumenisch. „Hier auf dem Land sind die meisten Leute, die zur Kirche gehen, Protestanten“, sagt Jentzsch, „und die kann ich ja nicht einfach ausschließen.“ Sie bezieht sich auf eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief, in der es heißt: „Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.“ Jentzsch bezieht diese Stelle auch auf ihren Glauben: „Der Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Kirche ist für mich zweitrangig. Wichtig ist, dass wir alle als Christen zusammenkommen.“

Erster Gottesdienst war Mutprobe

Obwohl sie schon während der Ausbildung zusammen mit Pfarrer Thomas Pfeiffer Gottesdienste halten und Predigten lesen konnte, war der erste eigene Gottesdienst noch mal eine besondere Herausforderung. „Das war wirklich eine Mutprobe“, erinnert sich Kornelia Jentzsch, „ich hatte schon den ganzen Tag zuvor schreckliches Lampenfieber.“ Ihre erste Andacht hielt die frisch gebackene Lektorin im August 2020 in der Kirche Mockrehna vor gut zehn Besuchern. „Zum Schluss habe ich vor lauter Aufregung die letzte Zeile der Segnungsformel vergessen, dann mussten wir alle lachen und das Eis war gebrochen.“ Am Ende seien alle Leute begeistert von der Predigt gewesen. „Ich bin wirklich froh, dass die ganze Gemeinde mir so viel Vertrauen entgegenbringt.“

Konstruktives Feedback bekommt Kornelia Jentzsch immerhin von ihrem Mann Dieter, der die Lektorin als Organist der Gemeinde bei jedem ihrer Gottesdienste begleitet. „Er schaut mir von der Orgel aus zu und ist mein bester Kritiker.“ Ihr Mann war für Jentzsch aufgrund seiner schweren Krankheit auch einer der wichtigsten Gründe, die Lektorinnenausbildung anzutreten: „Sonntag ist für uns der schönste Tag der Woche, und den möchte ich gern mit meinem Mann zusammen verbringen.“

Hoffnung auf Ende des Lockdowns

Nach ihrem ersten Gottesdienst in Mockrehna hielt Jentzsch bereits eine zweite Andacht in der Audenhainer Kirche, ansonsten bieten sich wegen des Lockdowns aktuell nur wenige Möglichkeiten. „Ich hoffe, dass es bald endlich weitergehen kann“, sagt Jentzsch. „Es macht mir wirklich Spaß und hält mich außerdem fit, das ist wie Bewegung.“ Sie hofft, dass die Gottesdienste mit dem Beginn der warmen Jahreszeit wieder regelmäßiger werden können.

Von Robin Knies