Eilenburg

Durch zunächst unbekannte Tatverdächtige wurden in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in einer Produktionsfirma in Eilenburg mehrere Graffiti und ein nationalsozialistisches Symbol in grüner Farbe geschmiert. Im Rahmen der Ermittlungsarbeit wurden drei Tatverdächtige (16, 17 und 18 Jahre alt) bekannt gemacht. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von lvz