Groitzsch

Am Sonntag gegen 11.45 Uhr befuhr die 92-jährige Fahrerin eines Skoda im Jesewitzer Ortsteil Groitzsch die B 107 von Eilenburg in Richtung Wurzen. In gleicher Richtung war auch eine 62-jährige Fahrradfahrerin unterwegs, so die Polizeidirektion Leipzig.

Die Autofahrerin streifte ausgangs einer Doppelkurve hinter einer Steigung beim Vorbeifahren die Radfahrerin. Diese stürzte, verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein Autofahrer im Gegenverkehr hatte den Unfall gesehen und sowohl das Rettungswesen als auch die Polizei gerufen.

An Auto und Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Gegen die Skoda-Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von lvz