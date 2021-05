Seit Jahren fahren Angler in der Groitzscher Aue entlang privater Wiesenflächen zu ihren Angelplätzen am Groitzscher See. Immer mehr kam in den vergangenen Jahren hinzu, dass auch Kurzurlauber in diesen Bereichen gecampt haben. Das aber ist verboten. Die Pächter sind nun zum Handeln gezwungen.