Großbrand in Sprotta: Das sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr

Sprotta

Der Großbrand im Doberschützer Ortsteil Sprotta beschäftigt die Feuerwehren auch noch am Tag danach. Am Freitagnachmittag war auf einem Gelände in der Kirchstraße aus bisher ungeklärter Ursache eine Halle, die die Agrargenossenschaft Sprotta an die Firma Unger verpachtet hat und in der Ersatzteile aus Schrottautos gewonnen werden, abgebrannt. Die schwarze Rauchwolke war kilometerweit sichtbar.

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Männer verletzt aus der Halle geborgen. Während ein 45-Jähriger ambulant vor Ort versorgt werden konnte, musste ein 36-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren beim Löschen des Brandes 150 Kameraden aus Doberschütz, Eilenburg und kurzzeitig auch aus Mockrehna im Einsatz, bis zu 90 waren in Spitzenzeiten gleichzeitig vor Ort.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Sprotta vor Ort. Quelle: Kathrin Kabelitz

Erster Großeinsatz für neuen Doberschützer Gesamtwehrleiter

Der Doberschützer Christian Gobert, der erst im vergangenen Jahr die Gemeindewehrleitung der insgesamt sechs Doberschützer Ortswehren mit 140 aktiven Kameraden übernahm und in dieser Funktion damit seinen ersten Einsatz leitete, konnte trotz aller Tragik ein positives Fazit ziehen: „Aus Sicht der Feuerwehr ist alles noch mal gut gegangen. Der Gemeindeverbund hat super funktioniert.“

Sprottaer Kameraden hebeln vergittertes Fenster auf, um Person zu befreien

14.50 Uhr, so erzählt der 33-Jährige, habe es den Alarm gegeben. Schon sechs bis sieben Minuten danach seien die Doberschützer eingetroffen. „Da hatten die Sprottaer, die ja quasi nur einmal über die Straße mussten, bereits ein vergittertes Fenster ausgehebelt und eine Person befreit“, so Christian Gobert weiter. „Doch die Halle selbst sei dann nicht mehr zu retten gewesen, sie hat schon da fast in voller Ausdehnung gebrannt.“ Die Kameraden hätten sich daher darauf konzentriert, dass der Brand nicht auch noch auf zwei außen liegende große Reifenstapel und auf benachbarte Lagerhallen übergreift. Dazu soll laut Aussage von Bürgermeister Roland Märtz (CDU), der ebenfalls am Freitag und Sonnabend mit vor Ort war, auch ein 100 000 Liter fassendes Diesellager der Agrargenossenschaft Sprotta gehören.

Die Halle in Sprotta ist niedergebrannt. Quelle: Steffen Brost

Einsatzleitung fordert Abrollcontainer der Leipziger Berufsfeuerwehr an

Das Dach der Halle, die noch aus DDR-Zeiten stammt und die damit keine die Feuerwucht bremsenden Brandabschnitte hat, sei gegen 15.30 Uhr eingebrochen. Damit wurde dann Schaum das Löschmittel der Wahl. Christian Gobert: „In Doberschütz haben wir davon 500 Liter, in Eilenburg gibt es weitere 1000. Auch zusammen hätte das nicht gereicht, so dass wir in der Einsatzleitung entscheiden haben, den Abrollcontainer der Berufsfeuerwehr aus Leipzig anzufordern.“ Dank diesem hätten dann bis 3 Uhr mit insgesamt 2000 Liter Schaumbildner, bei der auch die Eilenburger Drehleiter zum Einsatz kam, der Brand komplett gelöscht werden können. „Die Zusammenarbeit mit den Eilenburgern hat super geklappt“, erklärt dazu Christian Gobert, der selbst bis 3 Uhr morgens vor Ort war.

Acht Kameraden aus Sprotta und Mörtitz halten Brandwache

Anschließend hätten acht Kameraden aus Sprotta und Mörtitz die Brandwache übernommen, während andere Kameraden noch in der Nacht die Fahrzeuge in den Depots wieder neu bestückten. Denn die Feuerwehrschläuche, mit denen die Kameraden drei Wasserversorgungen, zwei aus der Battauner Straße und eine von der Kiesgrube, aufgebaut hatten, wurden dann erst im Verlaufe des Sonnabends wieder abgebaut und in Eilenburg gereinigt.

Doberschützer Bürgermeister bringt Frühstücksbeutel vorbei

Auch Bürgermeister Roland Märtz, der am Sonnabend 60 vom Rasthof Doberschütz zusammengestellte Frühstücksbeutel vorbeibrachte, atmete am Sonnabendmorgen tief durch: „Es ist gut, dass wir uns auf unsere Feuerwehren in Doberschütz, aber auch auf die in den Nachbargemeinden, verlassen können. Danke.“

Neue Gemeindewehrleitung wurde im Februar offiziell bestätigt

Christian Gobert aus Doberschütz wurde im vergangenen Jahr zum neuen Gemeindewehrleiter gewählt. Im Februar bestätigte der Gemeinderat die Wahl. Er ist seit 2004 in der Doberschützer Feuerwehr aktiv und hat 2019 und 2020 die Lehrgänge zum Verbandsführer und als Leiter einer Feuerwehr absolviert. Als seine Stellvertreter wurden der 34-jährige Sebastian Kania aus Mörtitz und der 46-jährige René Petersohn aus Battaune berufen.

Von Ilka Fischer