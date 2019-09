Große Brände rund um Düben, Eilenburg und Delitzsch

Bad Düben/Eilenburg/Delitzsch

Der große Brand der Tischlerei im Laußiger Ortsteil Kossa liegt ein Jahr zurück. Doch es gab in den letzten Jahren weitere große Brandereignisse in der Region rund um Bad Düben, Eilenburg und Delitzsch – eine Auswahl.

Waldbrand zwischen Mörtitz und Wöllnau

Juli 2018: Waldbrand zwischen Mörtitz und Wöllnau. Rund 100 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Doberschütz mit ihren Ortsteilwehren sowie Mockrena, Wildenhain, Eilenburg und Hohenprießnitz sind im Einsatz und können verhindern, dass das Feuer auf das Berufsschulzentrum Rote Jahne übergreift.

Juli 2018: Großeinsatz für die Wehren der Region in einem Wald zwischen Mörtitz und Wöllnau. Quelle: Steffen Brost

Großbrand in der Recyclinganlage

Juli 2018: In der Recyclinganlage der Kreiswerke im Delitzscher Gewerbegebiet Südwestbricht ein Großbrand aus. Auf einer rund 200 Quadratmeter großen Fläche gehen Kunststoffballen mit gepressten Plasteabfällen in Flammen auf. Mehr als 100 Feuerwehr-Kameraden sind den ganzen Tag bis spät in den Abend im Einsatz, neun von ihnen werden bei den Arbeiten verletzt.

Juli 2018: Auf dem Gelände der Kreiswerke Delitzsch GmbH brennen Ersatzbrennstoffballen aus Kunststoff. Quelle: Alexander Prautzsch

Einfamilienhaus in der Delitzscher Sandmark wird zerstört

Dezember 2016: Ein Feuer zerstört ein Einfamilienhaus in der Delitzscher Sandmark, eine Person wird leicht verletzt. Der zum Zeitpunkt des Brandes anwesende Hausbesitzer konnte gerettet werden, ebenso die Katze des Ehepaares. Die Frau war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Ursache ist offenbar ein technischer Defekt an einem Gerät. Rund 250 000 Euro Schaden entstehen. Das Haus muss abgerissen werden, ein neues wird gebaut.

Dezember 2016: Ein Feuer zerstört ein Einfamilienhaus. Quelle: Christine Jacob

Brand in Rackwitz

Januar 2016: Ein brennender Weihnachtsbaum sorgt in einer Nacht im Januar 2016 für einen Großeinsatz der Feuerwehren in Rackwitz. Über 70 Retter sind im Einsatz. 38 Bewohner eines Fünf-Geschossers müssen ihre Wohnungen verlassen, 8 von ihnen werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Januar 2016: In einer Wohnung im Erdgeschoss war das Feuer ausgebrochen. Quelle: Christine Jacob

Brand im Kalksandsteinwerk Löbnitz

Juli 2015: Die Rauchsäule war bis zur B 2 im Leipziger Norden zu sehen:Im Kalksandsteinwerk Löbnitz bei Bad Düben ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Wehren aus Delitzsch, Bad Düben und Eilenburg kämpft gegen die Flammen. Erschwerend kommt hinzu: Während ihres Großeinsatzes im Kalksandsteinwerk, der Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG, krache ein Unwetter los und fordert die Kameraden zusätzlich in etlichen weiteren Einsätzen.

Juli 2015: Brand im Kalksandsteinwerk Löbnitz. Quelle: Christine Jacob

Feuer in der Bergelagerhalle

November 2014: Ein Feuer zerstört die Bergelagerhalle der Agrargenossenschaft Heideglück in Sprotta. Rund 90 Kameraden von Wehren der Region sind über Stunden im Einsatz. 500 Ballen Stroh und 500 Ballen Heu – der Futtervorrat für die nächsten Monate – wird vernichtet. 435 000 Euro Schaden.

November 2014: Eine Lagerhalle brennt in Sprotta. Quelle: Thomas Jentzsch

Netto-Markt in Eilenburg brennt nieder

September 2014: Der Netto-Markt in Eilenburg Ost brennt komplett nieder. Zeitweise sind bis zu 60 Kameraden vor Ort. Brandursachenermittler stellen später fest, dass offenbar ein technischer Defekt Auslöser für das verheerende Feuer war. Der Brand hatte sich übers Dach ausgebreitet und damit den Markt in Flammen gelegt. Betroffen ist auch eine Bäckerei-Filiale. Der Schaden allein hier: 50 000 Euro. 2015 eröffnet an gleicher Stelle ein neuer Markt.

September 2014: Ein Feuer zerstört den Netto-Markt in Eilenburg. Quelle: Kathrin Kabelitz

Großbrand im Sägewerk Görschlitz

Dezember 2011: Großbrand im Sägewerk im Laußiger Ortsteil Görschlitz. Es handelte sich um eines der bis dahin größten Feuer im Kreis Nordsachsen. Der Betrieb brannte nieder, wurde später wieder aufgebaut. Über 140 Kameraden von umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Der Sachschaden belief sich auf 600 000 Euro.

Dezember 2011: Das Sägewerk in Görschlitz bei Bad Düben brennt komplett nieder. Quelle: Ralf Günther

