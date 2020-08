Große Putzaktion: Eilenburgs Orgelpfeifen glänzen wieder

Eilenburg

Fein säuberlich liegen nahe der Kirchenmauern auf dem Nikolaiplatz auf grauen Tüchern viele kleine Orgelpfeifen aneinandergereiht. Helfer haben die klangerzeugenden kleineren und größeren Teile der Sauer-Orgel, gesammelt in Eimern oder einzeln aus der Eilenburger Stadtkirche, deren Spitze wegen der Sanierung der Laterne in diesen Tagen ein stählernes Korsett trägt, nach draußen gebracht.

Die Orgel wurde von den Mitarbeitern der Orgelbaufirma Bad Liebenwerda in alle Einzelteile zerlegt. Quelle: privat

Orgel in rund 400 Einzelteile zerlegt

Lena Ruddies ist seit 2004 Kantorin in Eilenburg. Die 1965 in der Chorkirche zunächst als Interim erbaute Orgel, die dann doch zur Dauerlösung wurde, mal in ihre rund 400 aus Orgel-Metall oder Holz bestehenden Einzelteile zerlegt zu sehen, war ihr bisher nicht vergönnt. In gewissen Abständen alle Pfeifen vom Staub zu befreien, sei geboten, haben die Experten der Orgelbaufirma bei der letzten Wartung den Eilenburgern angeraten.

Die Pfeifen wurden geordnet auf einem Tuch abgelegt. Quelle: privat

Orgelbauer aus Bad Liebenwerda sind dabei

Und das ist in dieser Woche geschehen. Dazu muss das Instrument allerdings komplett auseinandergebaut werden, was ohne Fachleute nicht geht. Mit dabei sind neben der Kantorin zwei Orgelbauer der Firma Voigt aus Bad Liebenwerda und als ehrenamtliche Helfer Schatzmeister Konrad Reuter und Mathias Steiner vom Vorstand des RinckART-Vereins sowie Ruddies’ ehemaliger Orgelschüler Florian Meyer, der die Kantorin ab und an im Gottesdienst vertritt.

Staub abblasen, putzen, einbauen, stimmen

Seine Aufgabe diesmal – mit einem Blasgerät die Pfeifen vom Staub zu befreien. Anschließend wird jede einzelne noch per Hand mit einem Lappen nachpoliert. Eine Arbeit, die mehrere Stunden in Anspruch nimmt und danach zumindest für die Experten noch nicht beendet ist. „Die weitaus schwierigere Arbeit ist, nach dem Einbau aller Pfeifen die Orgel zu stimmen“, so Ruddies. Ein, zwei Tage werde dies in Anspruch nehmen. Erst am Donnerstag sollten die Arbeiten beendet sein.

Über 400 Einzelteile gibt es. Quelle: privat

Orgel erklingt zur Orgelnacht wegen Corona nicht

Perfekt gepasst hätte natürlich, wenn die frisch geputzte und gestimmte Orgel wie schon zur vorherigen auch zur 11. Orgelnacht am morgigen Sonnabend hätte erklingen können. Wegen Corona wird dies nicht gehen. Die Kirchenmusikerin ist froh, dass die sich großen Zuspruchs erfreuende Veranstaltungsreihe trotz der Pandemie unter den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen überhaupt stattfinden kann. Das bedeutet allerdings, dass das Konzert nur im großen Kirchenschiff möglich ist, damit alle Abstandsregeln eingehalten werden können.

Konrad Reuter vom Verein RinckART und Florian Meyer beim Reinigen der Pfeifen. Quelle: privat

Drei Konzerte in drei Kirchen an einem Abend

Und so musiziert zum Start ab 20 Uhr die Altistin Cornelia Rosenthal aus Leipzig mit Lena Ruddies an der Truhenorgel. Es erklingen Werke von Rutter, Bach, Rheinberger und anderen. Danach geht es zur katholischen Kirche St. Xaverius. Maria Wolfsberger wird ab circa 21 Uhr auf ihrer Mundharmonika gemeinsam mit Gerhard Noetzel an der Eule-Orgel musizieren. Den Abschluss bildet der Leipziger Universitätsmusikdirektor David Timm. Mit seinen faszinierenden Improvisationen auf der Geißler-Orgel der Bergkirche wird er ab 22 Uhr das Publikum begeistern.

Eintritt ist frei

Der Eintritt ist frei, es gibt am Ausgang eine Kollekte für die kirchenmusikalische Arbeit. Ein Mund-Nasen-Schutz sollte mitgebracht und für den Gang zu den Plätzen oder die Pausen und immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, genutzt werden.

Von Kathrin Kabelitz