Großeinsatz der Polizei in Eilenburg-Ost

Eilenburg

Am Montagabend soll in der Plattenbausiedlung in Eilenburg-Ost ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden haben. Zunächst hatte das Nachrichtenportal Tag 24 unter Berufung auf Zeugeninformationen berichtet. Auch in der örtlichen Facebookgruppe „Heimatstadt Eilenburg und Umgebung“ wurde von einem großen Polizeiaufgebot in der Sprottaer Landstraße in der Nacht zu Dienstag berichtet.

Nutzer schrieben von einem kreisenden Hubschrauber, mehreren Fahrzeugen und vermummten Einsatzkräften der Polizei, die das Viertel per Taschenlampe absuchten. Auch in der Windmühlenstraße sollen über Stunden Polizisten unterwegs gewesen sein.

Bewaffneter Mann in Eilenburg-Ost?

Laut Tag24 suchten die Einsatzkräfte nach einem mutmaßlich bewaffneten Mann, der zuvor einen Überfall begangen haben soll. Demnach hätten Beamte auch eine Wohnung in der Siedlung gestürmt, jedoch niemanden angetroffen. Die Polizei verwies auf die Leipziger Staatsanwaltschaft. Dort wird zur Zeit geprüft, welche Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Von lvz