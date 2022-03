Eilenburg

Das monotone Dröhnen des Hubschraubers war am Montag zeitweise im ganzen Stadtgebiet zu hören, Anwohner berichten von Polizeihunden und Beamten mit Taschenlampen. Bis tief in die Nacht dauerte der Großeinsatz der Polizei, der viele Menschen in Eilenburg-Ost nicht schlafen ließ. Was genau aber war passiert? Dazu gibt es noch immer sehr wenige Details.

Durchsuchungsaktion wegen schweren Raubes

Laut der Leipziger Staatsanwaltschaft liegt dem Einsatz eine Durchsuchungsaktion zu Grunde, in der es um laufende Ermittlungen zum Tatvorwurf des versuchten schweren Raubes ging. Ausführungen des Nachrichtenportals Tag24, nach denen ein bewaffneter „Pistolenmann“ in der Hochhaussiedlung sein Unwesen getrieben haben soll, wurden vorerst nicht bestätigt. In den sozialen Netzwerken brodelt derweil die Gerüchteküche. Und die hinterlässt ihre Spuren. Viele Nutzer schreiben, dass sie sich in dem Viertel nicht mehr sicher fühlen.

Lesen Sie auch: Brennpunkt Eilenburg Ost – eine Spurensuche vor Ort

Was aber ist an diesem Eindruck dran? Torsten Pötzsch ist als Sozialarbeiter für die Jugendarbeit der Diakonie zuständig und kennt sich in Eilenburg-Ost gut aus. Dort hat er viele „Adressaten“, wie er es im „Sozialarbeitersprech“ ausdrückt. Über seine Netzwerke hat auch er deswegen schnell von der Aktion erfahren. „Natürlich sind die Leute verunsichert und fragen sich, was los war“, sagt Pötzsch. Ganz ungewöhnlich sei die Präsenz der Polizei vor Ort nicht. In Eilenburg gebe es neben dem Straßenzug Windmühlenstraße mehrere Ecken, die ab und zu mal hervorstechen. „In der Regel da, wo Wohnraum günstig und stark frequentiert ist. Und die Fluktuation groß“, sagt Pötzsch. Am Samuelisdamm etwa sehe es ähnlich aus. „Nachbarschaftsstreitigkeiten, Räumungen – da wo viele Menschen leben, ist immer irgendwas. Das ist völlig normal.“

Sicherheitsgefühl in Eilenburg-Ost ist beeinträchtigt

Normal oder nicht, was heißt das für die Einwohner in Eilenburg-Ost? „Ich glaube schon, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen gerade in diesem Wohnviertel durchaus beeinträchtigt ist“, erklärt Pötzsch. Ein solcher Großeinsatz sei eben auch dort nicht alltäglich – zudem gebe es vor Ort noch andere Probleme, die den Eindruck noch verstärkten. Etwa, sich wiederholende Fälle von Sachbeschädigung, oft unter Einsatz von Pyrotechnik. Besonders betroffen seien sicherlich auch Bewohner mit Migrationshintergrund und teilweise traumatischen Fluchterfahrungen. „Die haben auch noch mal einen anderen Blick auf große Polizeieinsätze und die Böllerei.“

Eindruck spiegelt nicht tatsächliche Sicherheitslage

Pötzsch differenziert aber zwischen Gefühl und tatsächlicher Sicherheitslage. „Ersteres leidet schneller, als die Realität unter Einbeziehung der Kriminalitätsstatistik es rechtfertigt“, sagt er und fährt fort: „Ja, in Ost leben sowohl Menschen mit niedrigem ökonomischen Status als auch Personen, die Drogen konsumieren. Und ja, die Polizei ist dort auch immer mal vor Ort, um zu schlichten.“ Aber so weit, dass man sich fürchten müsse, auf die Straße zu gehen, sei man auch im Bereich der Plattenbausiedlung nicht.

„Ost ist mehr als diese zwei Straßenzüge“

Neben denjenigen, die ihre Sicherheitsbedenken artikulieren, gibt es in den sozialen Netzwerken noch eine zweite Gruppe. Diejenigen, die auf die Nachrichten zu dem Großeinsatz mit einem lapidaren „tja, typisch Ost“ reagieren. Nun muss Pötzsch tatsächlich ein bisschen lachen. „Das ist ein geläufiger Spruch in Eilenburg, das stimmt.“ Zutreffend sei der deshalb nicht. „Eilenburg-Ost ist ja deutlich mehr als diese zwei Straßenzüge“, sagt er. Zudem seien solche Vorfälle eben nicht „typisch Ost“, weil es ähnliche Siedlungselemente in der Stadt auch an anderer Stelle gebe. Wahr sei, dass es sich um den Stadtteil mit den meisten Menschen handle. „Dementsprechend ist da auch mehr los.“

Abgehängt sei das Viertel nicht. „Es ist höchstens eine gefühlte Wahrheit, dass die Stadt da weniger macht“, sagt Pötzsch. Präsenz vor Ort sei wegen der geopolitischen Lage der Stadtteile allerdings sehr wichtig. „Der Fluss trennt die Stadt in der Wahrnehmung“, so Pötzsch. Zumindest mit Blick auf die Jugendarbeit werde Ost allerdings nicht vernachlässigt. „Da sind wir mittendrin.“

Von Hanna Gerwig