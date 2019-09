Großes Fest zu zwei Jubiläen in Krippehna

Krippehna

Heute gehört Krippehna zur Großgemeinde Zschepplin. Der eingemeindete Ortsteil feierte am Wochenende seinen 625. Geburtstag, außerdem gab es ein zweites Jubiläum. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krippehna können auf stolze 125 Jahre andauernde Wehrbereitschaft für das Dorf zurückblicken.

Großes Fest zum Doppel-Geburtstag

Also riefen die Einwohner zum großen Fest, um die beiden Jubiläen gebührend zu feiern. Mit dabei waren mehrere Feuerwehren der Region, die sich auch dem großen Festumzug, der sich durch das Dorf schlängelte, anschlossen. Die Kameraden und ihre Fahrzeuge bereicherten den bunten Tross, mit dabei beispielsweise die Feuerwehrleute aus Naundorf und Hohenprießnitz. Die Gäste konnten auch die Drehleiter aus Eilenburg bestaunen.

Den bunten Zug führte die ortsansässige Schalmeienkapelle Krippehna an. Ihr folgten gleich an zweiter Stelle die Bürgermeisterin der Gemeinde Zschepplin, Roswitha Berkes (parteilos), und Ortswehrleiterin Charleen Lamczyk, die sich in einem lilafarbenen Trabi-Cabrio chauffieren ließen. Nach den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krippehna, die ihre schmucken blauen Uniformen trugen, sahen die Gäste Feuerwehrtechnik älteren Datums. Junge Männer des Dorfes trugen passend dazu historische Feuerwehrkleidung.

Entwicklung der Landtechnik im Umzug demonstriert

Im Festumzug spielte auch das dörfliche Leben, das von der Landwirtschaft geprägt ist, eine Rolle und so reihte sich allerhand Landtechnik vom alten Lanzbulldog bis hin zum großen modernen Mähdrescher in den Tross ein. Desweiteren präsentierten sich ortsansässige Firmen und Vereine. Den Abschluss bildeten Mitglieder des Krippehnaer Reitvereins, die auf Pferden ritten.

Jede Menge Unterhaltung

Nach dem Festumzug gab es Unterhaltung für Jung und alt, ehe in der St. Lukas-Kirche ein Konzert auf der Hähnel-Orgel erklang. Am Abend begeisterten die Band Tom Twist und DJ Fliege im Festzelt und sorgten für eine Bombenstimmung, wie Wehrleiter Kay Kunath am nächsten Tag bestätigte. Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem die Frauen vom Förderverein Kirche Krippehna, die mit einem reichhaltigen Kuchen- und Tortenbuffet aufwarteten. Zahlreiche Häuser und Gehöfte waren von den Einwohnern festlich geschmückt worden. So „winkten“ bunte Luftballons, Girlanden und Wimpelketten den Teilnehmen des Festumzuges zu.

Von Heike Nyari