Grüner Blechpfeil – der letzte in Eilenburg ist weg

Eilenburg hat jetzt keinen grünen Blechpfeil mehr. Der letzte seiner Art wurde vor wenigen Tagen an der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße/Sprottaer Landstraße in Eilenburg Ost abmontiert. Zuvor war bereits 2016 der grüne Pfeil an der Ampelanlage der Kospaer Landstraße/Abfahrt B 107 demontiert worden.

Rad-Furt mit Folgen für den grünen Pfeil

Sowohl bei der LVZ als auch im Rathaus gab es dazu Anfragen. Steffen Vogt vom Bauamt erklärt, dass dies noch mit dem 2016/2017 erfolgten Ausbau der Sprottaer Landstraße zusammenhängt. „In diesem Zuge wurde auch für Radfahrer, die aus der Puschkinstraße kommend geradeaus in Richtung Kiesgrube fahren wollten, eine ampelgeregelte Rad-Furt über die Rosa-Luxemburg-Straße gebaut.“ Gerade diese Radfahrer seien von den Kraftfahrern aber nicht immer wahrgenommen worden.

Vertreter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, der Polizei und vom Verkehrsamt der Stadt hätten daher die Entscheidung getroffen, den grünen Blechpfeil abzubauen. Dies entspreche im Übrigen auch der bereits 2015 geänderten Richtlinie für Signalanlagen.

Radfahrer müssen rechts fahren

In dem Zusammenhang wird vom Verkehrsamt der Stadt darauf hingewiesen, dass sich Radfahrer in der Sprottaer Landstraße insbesondere stadteinwärts nicht immer an das Rechtsfahrgebot halten. Stadteinwärts endet der Radweg zwar in Höhe des Parkplatzes auf Friedhofshöhe. Dort hätten die Radfahrer dann aber zwei Möglichkeiten. Wollen sie in die Puschkinstraße, müssen sie einfach rechts bleiben und gelangen über den stadtauswärts extra geschaffenen Überweg in die Puschkinstraße. Radfahrer, die stadteinwärts nach links in die Rosa-Luxemburg-Straße einbiegen wollen, ordnen sich als Linksabbieger ein und nutzen gemeinsam mit dem übrigen Verkehr das nächste Grün für Linksabbieger.

Blechpfeil ist eine ostdeutsche Erfindung

Beim grünen Blechpfeil handelt es sich um eine ostdeutsche Erfindung, die erst 1994 bundesweit in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen wurde. Wichtigstes Ziel ist es, lange Wartezeiten an Kreuzungen zu vermeiden. Fahrer, die nach rechts abbiegen, können sich bei Rot in den von links kommenden Querverkehr einordnen, sofern genügend Platz ist und keiner durch die Weiterfahrt gefährdet wird. Halten ist Pflicht. In der Praxis werden allerdings bundesweit immer mehr dieser Blechpfeile abgebaut, da die diesbezüglichen Verwaltungsvorschriften immer engere Rahmen setzen.

Nicht zu verwechseln ist der grüne Blechpfeil übrigens mit dem signalisierten grünen Pfeil. Einen solchen gibt es zum Beispiel weiterhin an der Eilenburger Marktampel. Leuchtet hier der grüne Pfeil, hat der Verkehrsteilnehmer freie Fahrt.

Von Ilka Fischer