Grunaer kämpft für Apfelbaumallee – doch es gibt Probleme

Gruna

Helmut Reiche kann sich gut daran erinnern: Vor 30 Jahren standen an der Straße, die von Gruna Richtung S 11 führt, noch um die 150 Apfelbäume. Eine hübsche Allee, die alljährlich im Frühling in voller Blütenpracht stand und im Spätsommer herrliche Früchte trug.

Jetzt stehen dort noch fünf Bäume. Es handelt sich um Nachpflanzungen. „Immer wenn ich von der S 11 den Berg runter fahre, macht mich der Anblick traurig“, erzählt der 64-Jährige. „Das sieht alles so nackig aus.“

Erste Kontakte geknüpft

Schon im vorigen Jahr machte sich Reiche für die Wiederbelebung der Obstbaumallee stark. Der Grunaer knüpfte Kontakt zu Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) und dem Landschaftspflegeverband (LPV) Nordwestsachen, der bereits umfangreiche Erfahrungen mit Streuobstwiesen und Alleen hat. Und der derzeit mit einem Projekt in Kooperation mit Agrarbetrieben und Bürgern neue Bäume rund um Eilenburg pflanzen will.

Doch so einfach, wie das in den Dörfern Wedelwitz, Pressen und Behlitz funktioniert, so einfach geht das in Gruna nicht. Laut Reiche habe die Gemeinde schon abgewunken, sieht erhebliche Kosten auf sie zukommen. Denn gepflegt werden müssten die Bäume im Nachgang – in den Dörfern rund um Eilenburg übernehmen das die Bürger und Betriebe.

Land müsste gekauft werden

Ein anderes Problem sind die Eigentumsverhältnisse: Die Gemeinde ist nicht für die Straße zuständig, sondern der Landkreis. Und der müsste nach Aussagen von Heike Weidt vom LPV Land von den Eigentümern der Felder erwerben, damit die Bäume überhaupt gepflanzt werden könnten. Denn Knackpunkt sind einzuhaltende Abstandsregelungen – und die betragen nach einem richterlichen Urteil mindestens vier Meter zur Straße. In Gruna haben die Agrarbetriebe aber inzwischen fast bis an den Straßenrand geackert. Der LPV macht Helmut Reiche deswegen wenig Hoffnung, dass wieder eine Obstbaumallee entstehen könnte.

Obstalleen statt Blühstreifen

Dabei hätte die viele Vorteile, wie der Grunaer erzählt. So könne man einen Beitrag gegen das Insektensterben leisten. „Überall werden für viel Geld Blühstreifen angelegt, die weniger effektiv sind als Obstbaumalleen“, erzählt er. Außerdem hätte man regionale Äpfel. „Die schmecken schon ganz anders als die aus dem Supermarkt, die von Übersee ran gekarrt werden.“

Genau das ist es, was Helmut Reiche umtreibt: Ihm fehlen die regionalen Kreisläufe. Alle reden vom Natur- und Umweltschutz, dabei könnte man schon mit so relativ überschaubaren Vorhaben wie der Wiederbelebung einer Obstbaumallee einen wichtigen Beitrag leisten. Und für die Kohlendioxid-Bilanz würde man etwas tun, statt ständig das Obst und Gemüse aus anderen Ländern zu beziehen.

Die Hoffnung, dass sich in puncto Baumallee in Gruna doch noch etwas tut, hat er jedenfalls nicht aufgegeben und will am Ball bleiben.

Von Nico Fliegner