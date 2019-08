Eilenburg

Mit angehaltenem Atem sitzen knapp 200 Mädchen und Jungen im Zirkuszelt und sehen zu, wie eine Zauberin ein Tuch zunächst in eine Taube, dann in ein Kaninchen und schließlich in einen großen Hasen verwandelt. Noch ist der Platz der Erst- bis Viertklässler der Sebastian Kneipp Grundschule in Eilenburg Ost sowie der Vorschulkinder der Kindergärten Löwenzahn und Bummi-Kneipp im Publikum. Schon am Nachmittag aber wird sich das ändern.

Kinder werden zu Jongleuren und Zauberern

Denn – die Vorstellung ist nur ein Vorgeschmack. In den nächsten sieben Tagen werden die kleinen Zuschauer selbst zu den Stars der Manege ausgebildet. „Sie dürfen alles ausprobieren, was sie gesehen haben – und noch viel mehr“, sagt Manuel Sperlich, der seit mehr als zehn Jahren mit dem „Ostdeutschen Projektzirkus Andre Sperlich“ Schulen in ganz Deutschland besucht. Unter anderem können die Kinder in die Rollen von Fakiren, Jongleuren, Trapezkünstlern, Seiltänzern und Zauberern schlüpfen. Sperlich selbst nimmt die Clowns unter seine Fittiche. „Der klassische Zirkus hat momentan einen schlechten Stand in Deutschland. Wir wollen zeigen, wie schön es in der Manege sein kann.“

Grundschule lädt zu Zirkus-Vorstellungen ein

Zur Projektwoche in Eilenburg hat Schulleiterin Susanne Genzel eingeladen. „Was die Kinder in dieser Woche mitnehmen an Fertigkeiten und an Selbstvertrauen – das können wir ihnen im normalen Schulbetrieb nicht immer vermitteln“, sagt sie. „Sie wachsen geradezu über sich hinaus“. Dabei stellen die Kinder ein richtiges Programm auf die Beine. Premiere ist am Donnerstag um 17 Uhr im Zirkuszelt hinter der Grundschule. Weitere Vorstellungen finden am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 10 Uhr statt. Karten kosten zehn Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder und können eine halbe Stunde vor Beginn an den Kassen erworben werden.

Von Hanna Gerwig