Eilenburg

Es kribbelt wieder und das Lampenfieber steigt noch mehr als sonst. Denn coronabedingt musste das Vorjahreskonzert mit der Gruppe 69 ausfallen. Dabei hat der erste Sonnabend im November für Helmut Fahrner, der für das Oldie Treffen nicht nur als Schlagzeuger und Gitarrist, sondern vor allem auch als Eventmanager alle Register zieht, seit 2004 Tradition. Am 6. November lädt die Gruppe 69 um 20 Uhr im Eilenburger Bürgerhaus zum großen Oldie-Treffen, Musik und Tanz ein.

Es hat was von einem Klassentreffen

Es hat was von einem Klassentreffen, wenn die inzwischen über 70-Jährigen die Musik von damals spielen. Das damals bezieht sich dabei im Wesentlichen auf die Zeit ab 1969, das sich im Namen der Band Gruppe 69 wiederfindende Gründungsjahr.

Das liegt tatsächlich über fünf Jahrzehnte zurück, auch deshalb kommen sie, die traditionell zu den Klängen des Beat-Clubs einlaufen, nicht allein auf der Bühne. Am 6. November haben sie Verstärkung von der New Memory Band aus Sonneberg, so dass bei dem Eröffnungslied „Poor boy“ von The Lords sogar zehn Musiker den Takt angeben.

Die ursprüngliche Gruppe 69 spielt bei ihrer Einstufung auf der Bühne des Eilenburger Chemiewerkes mit Helmut Fahrner, Klaus Herre, Bernd Chemnitz und Wolfgang Hänel (von links) Quelle: privat

260 Leute dürfen mitfeiern

Anfangs durften 400 Leute mitfeiern, inzwischen sind, unabhängig von Corona, nur noch 260 Leute im Bürgerhaus zugelassen. Die Veranstaltung hat Höhen und Tiefen hinter sich, nahm aber wieder Fahrt auf, als sie 2013 als das eventuell letzte Mal angekündigt wurde. „Auch in diesem Jahr haben wir schon ordentlich Karten verkauft“, freut sich Helmut Fahrner. Er gibt aber dennoch zu: „Es würde natürlich noch mehr Spaß machen, wenn auch die Restkarten weggehen.“

2-G-Regel

Die 2-G-Regel, die nur Genesenen und Geimpften den Zutritt erlaubt, bremst. Doch dafür dürfen die jungen Alten dann auch ohne Maske aufs Parkett, das sich wohl auch dieses Mal wieder schon bei den ersten Klängen füllen wird. Wer sich eine der Restkarten zum Preis von 22,50 Euro sichern will, kann einfach bei Helmut Fahrner unter der Telefonnummer 0152/23612566 anrufen.

Von Ilka Fischer