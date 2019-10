Gruseln im Tierpark Eilenburg

21 Jahre war er Oberbürgermeister der Stadt Eilenburg, 2015 ging er in den Ruhestand. Seither ist es ruhig geworden um Hubertus Wacker. Was macht der 64-Jährige heute? Und wie ist sein Blick auf die Kommunalpolitik heute? Die LVZ hat ihn dieser Tage besucht. Dabei verriet Wacker auch, was ihn ziemlich nervt.