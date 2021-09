Gymnasiasten aus ganz Nordsachsen beim Nawi-Camp

Rote Jahne

In einer großen Pfanne backt Sven Schulze vom Rubiconpark auf der Roten Jahne bei Eilenburg echt sächsische Quakkeulchen aus. Schließlich haben die Jungen und Mädchen, die Donnerstag und Freitag aus allen Gymnasien des Landkreises Nordsachsen gekommen sind, irgendwann auch Kohldampf. Und Quarkkeulchen gehen irgendwie immer. Florian Neumann und Gregor Katzschner vom Johann-Walter-Gymnasium in Torgau filmen und fotografieren das ganze – sind gehören zum Filmteam. Und sind damit fester Bestandteil des Nawi-Camps (Naturwissenschaften-Camp), einer Veranstaltung der Fachkräfteallianz Nordsachsen, organisiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises.

45 Gymnasiasten dabei

45 Gymnasiasten dabei

45 Schülerinnen und Schüler aus ganz Nordsachsen teil. Es sind Jugendliche, die an ihrer Schule besonders an den sogenannten MINT-Fächern interessiert sind.

Am Nawi-Camp nehmen diesmal 45 Schülerinnen und Schüler teil. Es sind Jugendliche, die an ihrer Schule besonders an den sogenannten MINT-Fächern interessiert sind. MINT steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und darum geht es auch beim Nawi-Camp, das nach 2018 und 2019 nunmehr zum dritten Mal stattfindet.

Kontakte zu Unternehmen

Auf der Roten Jahne mit dem Berufsschulzentrum durchlaufen sie verschiedene Stationen wie das Baulabor. Hier erhalten die jungen Leute Infos rund um Beton, dessen Herstellung und Verwendung. Beim Soziokulturellen Zentrum aus Delitzsch können sich im Drucken ausprobieren. Zudem gibt es unterschiedliche Vorträge, so zur nachhaltigen Lebensweise oder zum Ökosystem Wald. Und Vertreter von Hochschulen und Universitäten sowie aus großen Unternehmen wie Bitzer, Ebawe oder Profiroll sind angereist, um mit den jungen Leuten in den Austausch zu treten. „Wir wollen hier erste Kontakte knüpfen, denn unser Ziel ist es, dass die jungen Leute nach ihrer Schule hier im Landkreis bleiben und bei einem Unternehmen anfangen“, sagt Silvia Tautz (43) vom Landratsamt, die das Nawi-Camp leitet. Dies sei durchaus erfolgversprechend, denn aus den vorherigen Camps hätten sich Azubi-Verhältnisse in den Unternehmen ergeben. Die suchten schließlich händeringend Nachwuchs-Personal und seien auf schulisch gut ausgebildete junge Leute aus.

Schüler begeistert

Den Teilnehmern ist es an den zwei Tagen alles andere als langweilig. Sie interessieren sich für all die gebotenen Themen, da sie auch entsprechende Schulfächer an ihrem Gymnasium belegt haben. „Der Vortrag zur Ökologie hat mich am meisten interessiert“, sagt Julian aus der neunten Klasse des Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasiums. Er kann sich durchaus vorstellen, später mal einen naturwissenschaftlichen Beruf zu ergreifen.

