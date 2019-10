Gysi und Schorlemmmer beim Eilenburger Talk: Was bleiben wird

Eilenburg

Man will sie offensichtlich hören: Gregor Gysi und Friedrich Schorlemmer, die Stimmen der Menschen, die vor der der Wende auf verschiedenen Seiten standen. Bei dem von Journalist Hans-Dieter Schütt moderierten Talk der beiden am Dienstag hieß es jedenfalls schon vor Wochen: Ausverkauft. Und das, obwohl das Team des Bürgerhauses die Kapazität mit 476 Plätzen bis zum letzten Stuhl ausreizte.

Hans-Dieter Schütt, der auch als Herausgeber des Buches „Was bleiben wird“ fungierte, stellte zum Anfang die Frage, was den beiden beim Erinnern an die Geschehnisse vor 30 Jahren durch den Sinn geht.

Friedrich Schorlemmer (links) und Gregor Gysi hatten weit über 100 ihrer Bücher zu signieren. Die Eilenburger Buchhandlung konnte an diesem Abend jedenfalls viel Umsatz generieren. Quelle: Ilka Fischer

Schorlemmer : „Da kamen mir die Tränen“

Friedrich Schorlemmer, der Wittenberger Theologe und Bürgerrechtler: „Für mich war der 9. Oktober der Tag, an dem sich auch Weltgeschichte entschied.“ Damals wären in Leipzig 70 000 Menschen auf die Straße gegangen. „Als um 21 Uhr Pfarrer Christoph Wonneberger in den Tagesthemen interviewt wurde und er sagte: ‚Es ist alles friedlich abgelaufen‘, da kamen mir die Tränen. Mit allem hatte ich gerechnet, aber damit nicht.“

Anwalt der Angefeindeten

Gregor Gysi, der nach den Worten von Schütt, 1989 „wagemutig“ den Job des SED-Vorsitzenden übernahm, erklärte dies auch mit seiner Anwaltstätigkeit für die jeweils Angefeindeten. So habe er auf Wunsch von Rainer Eppelmann im Mai 1989 Strafanzeige wegen der gefälschten Kommunalwahl erstattet, im September Beschwerde für das als verfassungsfeindlich eingestufte Neue Forum eingelegt. Mit der Maueröffnung hätten dann alle die SED abgelehnt. „Überwiegend zu Recht, aber eben nicht nur“, so Gysi – und da sei er eben ins Spiel gekommen.

Vier Fehler bei der Deutschen Einheit

Friedrich Schorlemmer hob hervor, dass die Menschen, die bis zum 9. November auf die Straße gegangen waren, vor allem von der europäischen Friedensidee geprägt waren. Gregor Gysi machte seinem Unmut Luft: „Mich ärgert, dass die Leistung der Ostdeutschen zu wenig gewürdigt wird. Kohl kam schließlich erst später.“ Vier Fehler machte er bei der Einheit aus: 1. Wir hätten das vereinigte Deutschland als neutral erklären müssen. 2. Die BRD war nicht bereit, auch nur ein Stück Symbolik, sei es bei Hymne, Fahne oder Namen, zu ändern, 3. Mit guten Dingen aus der DDR wie Gleichstellung, Poliklinik, Berufsausbildung mit Abitur oder Krebsregister hätte sich auch die Lebensqualität der Westdeutschen verbessert. „Das hat man diesen vorbehalten.“ 4. Die Treuhandanstalt habe die ostdeutsche Unternehmen nur passgerecht für westdeutsche Unternehmen gemacht.

Gregor Gysi und Friedrich Schorlemmer im ausverkauften Bürgerhaus Eilenburg Quelle: Wolfgang Sens

Gleicher Lohn und gleiche Rente

Einig waren sich Schorlemmer und Gysi, dass ein wichtiges Signal bis heute fehlt: Gleicher Lohn – gleiche Arbeitszeit - gleiche Rente. Die zu hörende Kritik, das Ostdeutsche zu wenig Durchsetzungskraft, man könnte auch Ellenbogenmentalität sagen, haben, sah Schorlemmer dagegen durchaus auch positiv: „Kooperation geht vor Konfrontation. Das ist für mich was Wunderbares.“

Die Würde des Menschen und nicht nur der Deutschen

Er brach aber auch eine Lanze für das Grundgesetz und Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar – Ihm mache aber Sorge, wenn dies nur als Würde der Deutschen interpretiert werde.

So viel Traute wie Greta traut sich Gysi nicht zu

Die aktuelle Politik stand nach einer Pause, in dem die Protagonisten einen halbstündigen Autogramm-Marathon zu absolvieren hatten, im Blickpunkt. „Mich empört, dass es so wenig Empörung gibt“, sagte Schorlemmer mit Blick auf die Gauland-Äußerung, stolz auf die Leistungen der deutschen Soldaten in beiden Weltkriegen zu sein. Gregor Gysi freute sich, dass die Jugend endlich mal rebelliert. Er gestand: „Dass Grete Thunberg den wichtigsten Staatsmänner und Staatsfrauen den Satz: ‚Wie könnt Ihr es wagen …‘ entgegen geschleudert hat, das hätte ja nicht mal ich mir getraut.“ Er wünsche sich einen ähnlichen Mut bei Angela Merkel in Sachen Rüstungsforderungen der USA. Und relativierte zugleich: Ein klares: „No. Mr. President“ würde sogar schon reichen.

Friedrich Schorlemmer (links) und Gregor Gysi hatten weit über 100 ihrer Bücher zu signieren. Die Eilenburger Buchhandlung konnte an diesem Abend jedenfalls viel Umsatz generieren. Quelle: Ilka Fischer

Von Leidenschaft und nicht zu spät kommen

Einig war man sich am Schluss des Abends auf der Bühne, dass in Anlehnung an den berühmten Gorbatschow-Satz in Sachen Rechtsruck gilt: „Wir müssen Leidenschaft entwickeln, uns mehr empören, damit wir im Leben nicht zu spät kommen.“

Von Ilka Fischer