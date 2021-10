Eilenburg

Der mutmaßliche Täter ist offensichtlich gefasst, Haftbefehl ist erlassen. Am Montag gegen 12.20 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrrad im Bereich Schondorfer Mark in Eilenburg Ost und wurde von einem jungen Mann, ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs, gestoppt. Der forderte ihn auf, sein Bargeld herauszugeben. Der 26-Jährige widersetzte sich. Daraufhin schlug ihn der Täter, verletzte ihn und flüchtete unverrichteter Dinge. Das Opfer musste ambulant behandelt werden.

Polizei prüft Zusammenhänge

Eilenburger Polizeibeamte konnten einen 22-jährigen Afghanen in der Nähe stellen. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und am Dienstag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, teilte die Polizeidirektion am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei prüft nun die Zusammenhänge zu anderen Raub- und Diebstahlsstraftaten, die sich in jüngster Vergangenheit in Eilenburg ereignet haben.

Polizei ermittelt

In den Wochen zuvor hatte es schon ähnliche Fälle dieser Art im Osten der Muldestadt gegeben, hatte ein Polizeisprecher Mitte Oktober auf LVZ-Nachfrage erklärt. In allen ähnlichen Fällen seien die Opfer ältere Frauen gewesen, die zumeist in irgendeiner Form gehbehindert waren. Ihnen wurde die Tasche oder die Geldbörse entrissen, entwendet wurde entweder die ganze Geldbörse oder Bargeld daraus.

Was bisher passiert war

Anfang Oktober hatte ein Radfahrer in der B 87-Unterführung An der Schondorfer Mark eine 64-Jährige beraubt, die mit ihrem E-Rollstuhl unterwegs war. Wenige Tage zuvor gab es einen Überfall. Eine 89-jährige Frau wehrte sich, schlug mit ihrem Gehstock auf den Täter ein, der anschließend mit dem Fahrrad flüchtete.

In der Torgauer Landstraße in Eilenburg Ost ist am vergangenen Freitag erneut eine ältere Frau überfallen worden. Die 82-Jährige war zwischen 11 und 13 Uhr im Bereich des Garagenkomplexes, Höhe Netto-Einkaufsmarkt, mit ihrem Rollator unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte. Der entriss die am Rollator hängende Handtasche. Im Anschluss entnahm er aus der darin befindlichen Geldbörse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Danach gab der Tatverdächtige die Geldbörse und Tasche zurück und flüchtete unerkannt mit einem Fahrrad. Die 82-Jährige kam zu Fall und verletzte sich.

