Eilenburg

Badespaß auch in den Sommerferien – das erste Mal hat die Schwimmhalle Eilenburg auch in der schulfreien Zeit geöffnet. Ein Wagnis, denn noch ist nicht klar, ob sich die neuen Öffnungszeiten auch betriebswirtschaftlich rechnen. Bisher wird das Angebot aber gut angenommen. Dazu habe natürlich auch das vergleichsweise kühle Juliwetter der vergangenen Wochen beigetragen, sagt Michel Müller, Bademeister und Leiter des Schwimmbads. Nachdem nun aber wieder ein neuer Hitzerekord droht, sei es in der Schwimmhalle ein bisschen ruhiger geworden. „Bisher hatten wir pro Woche so 250 Besucher. Das werden wir jetzt bei diesen Temperaturen nicht erreichen“, sagt Müller, der sich deswegen aber keine Sorgen macht.

Sommer-Öffnungszeiten abhängig von Urlaubsplanung

Ohnehin sei es eine Milchmädchenrechnung davon auszugehen, dass nur die Badegäste die Kosten für die erweiterten Öffnungszeiten trügen. „Ausschlaggebend sind eher die Kosten, die nicht stattfinden. Dieses Jahr ist zum Beispiel die Wasserqualität im großen Becken so gut, dass wir nur das kleine Becken komplett ablassen müssen“, sagt Michel Müller. Gereinigt und aufbereitet werde das Wasser natürlich laufend. Bei der Sommer-Planung im Schwimmbad spiele außerdem die Urlaubsgestaltung der Mitarbeiter eine Rolle. „Die ersten Wochen waren wir sehr gut besetzt. Jetzt sieht es etwas dünner aus“, so Müller.

Besucher kommen sogar aus Leipzig

Noch nicht in die Ferien verschwunden ist André Scholz, Fachangestellter für Bäderbetriebe, der gerade in der Schwimmhalle Aufsicht hat. Etwa 15 Leute sind im Becken, trotz Außentemperaturen um 31 Grad. Einige von ihnen sind „Stammschwimmer“ – wie etwa Brunhilde Mai, die mit einer Freundin ihre Bahnen zieht. „Wir sind schon alt, da sind die Hitze und das Freibad nichts mehr für uns“, sagt sie. Sie freue sich deshalb sehr, in den Sommerferien keine Schwimm-Pause einlegen zu müssen. Hen Nguyen ist sogar aus Leipzig angereist – dort seien die meisten Hallenbäder geschlossen, die Freibäder überfüllt. „Und die Wassertemperatur ist hier so schön gleichmäßig“, sagt er. Auch Rentnerin Doris Klöber zieht in Begleitung ihrer Enkelin das Hallenbad dem See vor. „Hier kann sie sich ans Wasser gewöhnen und in Ruhe ihre ersten Schwimmversuche machen“.

Revision beginnt am 3. August

Von 10 bis 14 Uhr ist das Schwimmbad während der Ferienzeit geöffnet. Ein Zeitfenster, das manchem noch zu kurz ist. „Aber immerhin, die Ferienkids bekommen wir gut versorgt“, sagt Michel Müller und lacht. Zu einer Aussage dazu, ob denn das Schwimmbad auch in den kommenden Jahren den Sommer über geöffnet bleiben wird, will er sich noch nicht hinreißen lassen. „Wie gesagt, gerade sieht es gut aus, aber wir müssen zum Beispiel auch schauen, ob wir die Revision in zwei Wochen so hinkriegen“.

Diese folgt auf die vier Wochen Sommeröffnungszeit, beginnt am 3. und endet am 8. August. Während dieser Zeit wird die Filteranlage im Nicht-Schwimmerbecken ausgetauscht, unter anderem werden Elektrotechnik, Heizung und Lüftung überprüft. „Wenn die ganzen Firmen wirklich so zeitlich konzentriert arbeiten können, werden wir nach dem Sommer sehen, wie es weitergeht“, sagt Michel Müller.

Von Hanna Gerwig